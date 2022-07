Ricky Martin reaparece muy emocionado sobre los escenarios tras desestimarse acusaciones en su contra Tras unas semanas rodeadas de polémica, el cantante vuelve a subirse a los escenarios y recibe un baño de masas de los asistentes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricky Martin ha pasado por un momento complicado debido a una denuncia por violencia doméstica interpuesta por su sobrino, que finalmente fue desestimada por la justicia. Tras este doloroso trance, el cantante reapareció en los escenarios este viernes por la noche en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, e hizo lo que mejor sabe; cantar y bailar frente a su público. Durante dos noches, miles de personas se reunieron en el emblemático recinto para ver actuar al puertorriqueño en uno de los conciertos más emotivos y únicos de su carrera. Martin estuvo acompañado por 80 músicos de la Orquesta Filarmónica, dirigida por el maestro venezolano Gustavo Dudamel, su banda de músicos y bailarines.

Visiblemente emocionado por el amor y el respeto de la audiencia allí presente, el esposo de Jwan Yosef expresó: "Será una noche muy especial. Mi familia y mi banda están aquí, estamos en Los Ángeles acompañados de la Orquesta Filarmónica, esto es tan hermoso. Esta noche, vamos a recordar el pasado, con un poco de romance y un toque de energía y como siempre les digo, quiero que se olviden sus problemas y se enfoquen en el amor y la luz. Vamos a pasarla muy bien".



El repertorio del show estuvo conformado por éxitos como La bomba, Tal vez, She Bangs, María, La mordidita, Vente pa'ca y su nuevo sencillo Ácido sabor de su más reciente EP PLAY, lanzado el pasado 13 de julio. Ricky Martin Ricky Martin | Credit: Mezcalent Todo parece indicar que este triste capítulo en la vida del artista ya quedó atrás. Él mismo se quiso pronunciar tras hacerse público que la demanda había sido desestimada: "Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz", dijo visiblemente afectado. Ricky Martin aseguró que "la mentira hace mucho daño", y que lo ha dañado a él, su esposo, sus hijos y a sus padres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No me pude defender antes porque había un proceso que yo debía seguir, donde se me exigía estar en silencio, hasta yo poder desahogarme frente a un juez. Hoy me toca sanar, porque estoy muy, muy dolido", finalizó. Según añadió su equipo legal, el cantante participó de manera virtual en la audiencia, pero el intérprete de "La mordidita" no llegó a testificar. "No lo dejaron ni abrir la boca. Lo primero que dijo el abogado [del sobrino] cuando abrió la sala fue: 'Vuestro honor, quiero comenzar diciendo que estoy solicitando el archivo de esta querella", explicó. Desde que el pasado 1 de julio en sobrino del artista interpusiese la demando por violencia doméstica, Martin negó todas las acusaciones.

