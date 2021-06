Ricky Martin revela que quiere más hijos y "los embriones están congelados" El cantante puertorriqueño, quien ya tiene cuatro hijos, reveló a PEOPLE que quiere más bebés. ¿Ya está listo para agrandar la familia? Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Soy un libro abierto" aseguró Ricky Martin a PEOPLE. El cantante puertorriqueño adorna la nueva portada de la revista y habló sobre su vida familiar. "Ya no no escondo nada", dijo, revelando que quiere más hijos. "No estamos embarazados", añadió. "Ahora mismo estamos lidiando con mellizos y un par de bebés porque Lucía y Renn solo tienen nueve meses de diferencia". Si bien asegura que cuidar a sus cuatro retoños requiere de mucho esfuerzo, se siente bendecido con su familia. "Estamos fuertes y saludables", dijo el padre de los mellizos Valentino y Matteo, de 12 años y los pequeños Lucía y Renn. Cuando conoció a su ahora esposo, el artista de origen sirio y sueco Jwan Yosef, de 37 años, en el 2016, el cantante admite que pensó que era un hombre muy guapo. "Lo vi y dije: 'Dios mío, me voy a casar con él'", recuerda. Un año después, en el hotel Connaught, el lugar donde se conocieron, la pareja se comprometió. "Él es el hombre más romántico que he conocido", dice Ricky Martin sobre su pareja. "Él se queja de que nunca canto para él, pero él es muy buen bailarín. ¡Le digo Shakira!", bromeó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ricky Martin Credit: (Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) En el 2017 decidieron casarse aprovechando que las familias de ambos estaban reunidas. Hoy tienen una armoniosa vida con sus cuatro hijos y crecerá la familia, asegura Ricky Martin. "Sí queremos más. Los embriones están congelados", reveló. ricky martin Ricky Martin | Credit: Matthew Brookes El cantante dice que sueña con tener muchos niños a su alrededor que lo llamen papá, y que recuerda que cuando era niño en Puerto Rico y se reunían en familia, "éramos 34 nietos".

