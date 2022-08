¡Hijos mayores de Ricky Martin causan revuelo en sus últimas fotos! "Soy el padre más afortunado" El cantante compartió unas imágenes de Valentino y Matteo y los adolescentes acapararon todos los piropos y miradas por su espectacular parecido con su papi. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante Ricky Martin ha dejado atrás la pesadilla vivida tras las acusaciones falsas recibidas y está disfrutando más que nunca de su familia, su máximo apoyo y prioridad en la vida. Desde la playa y practicando surf, el artista mostró unas espectaculares imágenes de sus dos hijos mayores, Matteo y Valentino, ya convertidos en dos apuestos adolescentes. Los jóvenes acapararon todas las miradas por el increíble parecido físico con su papi, quien solo tuvo palabras de amor y orgullo para sus ya no tan pequeños. Ricky Martin Ricky Martin | Credit: IG/Ricky Martin "¡Tremendo día de playa! Empieza para mis hijos mayores su semana de cumpleaños. Gracias a mi hermano Alecs por la buena vibra del día y enseñarle a Matteo y Valentino a jugar con las olas... Soy el padre más afortunado del mundo", escribió con orgullo. Bajo el sol, sobre la tabla, en el mar, los primogénitos de Ricky dejaron a sus seguidores estupefactos al comprobar el increíble parecido entre padre e hijos. La similitud en gestos y sonrisas se ha incrementado conforme se van haciendo hombrecitos. Y así mismo se lo dejaron saber los fans del puertorriqueño, los cuales le dedicaron palabras de cariño y halagos bonitos a los reyes de la casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Los clonaste?", "¡Han crecido tanto!", "Están lindos tus hijos, Ricky", "Tan grandes y bellos", "Igual que su papá de guapos", escribieron tan solo algunos. Este es el comienzo de una semana que promete más sorpresas y momentos cómplices para los cumpleañeros y su familia. Se cumplen así 14 años de mucho amor y felicidad absoluta para Ricky.

