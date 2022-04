Ricky Martín presume competencia entre sus hijos Cualquier logro de un hijo es un motivo de fiesta para los padres, tal como lo demostró Ricky Martin con dos de sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las actividades profesionales de Ricky Martin retoman su curso habitual tras el cierre de espectáculos a causa de la pandemia por COVID-19. Si bien, la agenda del cantante siempre está llena, también se da tiempo para compartir con su familia. Incluso, se ha mencionado que, en algunos ocasiones, sus hijos mayores, Valentino y Matteo, lo acompañan a sus conciertos. Así, el intérprete de "La copa de la vida" se tomó un momento para estar en casa y dar a conocer públicamente lo orgulloso que está de sus mencionados vástagos. Los chicos decidieron realizar, entre ellos, una competencia de natación en su alberca. El también actor no pudo ocultar su emoción y los grabó en video desde el momento de su arranque, y hasta parte del recorrido; luego, se autofilmó con una enorme sonrisa. El audiovisual lo dio a conocer en una de sus historias de su cuenta de Instagram. ricky-martin-jwan-yosef-hijos-matteo-y-valentino.jpg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, también apoya a sus hijos mayores cuando están haciendo videos para sus respectivas cuentas de TikTok, ya que ambos se están posicionando como influencers, ya sea haciendo reflexiones, mostrando algún talento, jugando en casa, presentando momentos con sus mascotas y una que otra convivencia familiar. Eso sí, los adolescentes aún no dan a conocer si se dedicarán al canto o la actuación como su padre; eso, quizá, se sepa más adelante. Ricky Martin Ahora, Ricky Martin, además de retomar la gira que dejó pendiente por la emergencia sanitaria, está llevando a cabo la promoción del sencillo A veces bien y a veces mal, que grabó en colaboración con Reik; del cual, también realizó el video correspondiente.

