Ricky Martin revela a PEOPLE: "Soy un hombre sin secretos" Por Lena Hansen Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ricky Martin People Cover Credit: MATTHEW BROOKES Ricky Martin engalana la nueva portada de PEOPLE y habla con la revista sobre su vida hoy junto a su esposo Jwan Yosef y sus hijos. El astro puertorriqueño de 49 años dice que hoy vive más feliz que nunca tras contar su verdad en el 2010. "Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!", dijo en Twitter hace más de una década. Esto reveló a PEOPLE sobre cómo esta decisión lo liberó y hoy vive sin secretos. Empezar galería Imparable Ricky Martin habló con PEOPLE sobre su ocupada vida como estrella internacional, además de ser esposo del artista de origen sirio y sueco Jwan Yosef, y padre de cuatro niños menores de 13 años.



Pronto lanzará su nuevo álbum Play, cuyo primer sencillo estrena en junio. Además hará una gira de conciertos en otoño junto a Enrique Iglesias, marcando su regreso a los escenarios después de la pandemia. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Rey de los escenarios El intérprete de "Livin' la vida loca" arrasa con su carisma en los escenarios y las alfombras rojas, pero admite que es tímido. "Soy muy inseguro, para ser honesto", reveló, añadiendo que siente incómodo a veces en eventos sociales. "Yo no voy a ningún lugar que me cause ansiedad", afirma. Eso sí, sobre la tarima se siente libre. "Estoy en paz actuando en frente de 30,000 personas y me siento como el rey del mundo", asegura. 2 de 11 Ver Todo Papá estrella "Mi hechicerito. Hace conmigo lo que le da la gana", bromeó en Instagram sobre su bebé Renn. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Su camino "La sexualidad es algo complicado", admite el artista, quien encontró al amor de su vida en su esposo Jwan Yosef. "No es blanco y negro. Está llena de colores. Cuando yo salía con mujeres, yo estaba enamorado de estas mujeres. Se sentía bien, se sentía bello. No puedes fingir la química. La química existía con ellas. Yo no estaba engañando a nadie". 4 de 11 Ver Todo A su tiempo Cuando tenía 29 años, Barbara Walters lo entrevistó y le preguntó sobre los rumores de su homosexualidad en televisión nacional. En aquel momento, dice "no estaba listo para salir. Tenía mucho miedo". Confiesa que aún siento un poco de "estrés postraumático" al pensar en ese momento frente a las cámaras. 5 de 11 Ver Todo Amor del bueno Con Jwan Yosef, con quien se casó en el 2017, ha construido una hermosa familia. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Buscando respuestas Ricky Martin confiesa que al principio se sintió confundido sobre su propia sexualidad. "¿Soy gay? ¿Soy bisexual? ¿Estoy confundido? ¿Qué soy?", dice que se preguntó. El cantante dice que tuvo relaciones románticas con "muchas mujeres" antes de aceptar su homosexualidad. Una de sus relaciones más largas fue con la presentadora Rebecca De Alba, quien fue su novia por siete años, de 1995 al 2002, y tuvo una gran importancia en su vida. 7 de 11 Ver Todo Pura felicidad Presentando a su bebé Renn Martin-Yosef, junto a su esposo. Los fanáticos de Ricky Martin le han mostrado que su felicidad es la de ellos también y lo apoyan incondicionalmente. 8 de 11 Ver Todo La luz de sus ojos Ricky Martin con su hija Lucía, la princesa de la casa. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sus tesoros Ricky Martin —aquí con su esposo y los mellizos Matteo y Valentino—dice que quiere ser un buen ejemplo para otros jóvenes de la comunidad LGBTQ que necesiten apoyo. "Hay muchos, muchos niños allá afuera que no tienen a nadie que puedan admirar. Todo lo que tienen a su alrededor es personas diciéndoles: 'Lo que tú estás sintiendo es malo'". 10 de 11 Ver Todo La mejor compañía Para ver la entrevista completa, busca la nueva edición de PEOPLE, ya a la venta. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share options Mail Email iphone Send Text Message

Close Login

Close this dialog window View image Ricky Martin revela a PEOPLE: "Soy un hombre sin secretos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.