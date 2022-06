Ricky Martin es un Bello bendecido: "De vez en cuando me pellizco para asegurarme que esto no es un sueño"

Corría el año 1997 y Ricky Martin ya era un nombre conocido y querido en el mundo del entretenimiento. Su fiel fanaticada de sus días en Menudo seguían sus pasos en la actuación en México y deliraban con sus temas "Fuego contra fuego", María", y "Te extraño, te olvido, te amo". En la primavera de ese año —antes de que el astro boricua hiciera su crossover al inglés con "The Cup of Life" y "Livin' La Vida Loca"— Martin se destacó en la primera portada impresa de Bellos de People en Español. ¡Y como ha llovido desde ese entonces! "Claro que he cambiado [en estos años], mis prioridades no son las mismas, pero la pasión por lo que hago está intacta", dice Martin, de hoy 50 años. "He podido encontrar ese balance en mi vida que me permite seguir evolucionando en lo personal y en lo profesional".

Cerrando un círculo abierto hace 25 años, hoy Martin se corona como el artista que encabeza la lista de los #50masbellos del 2022 y posa para esta primera portada digital de Bellos. "Estoy muy agradecido con People en Español", dice Martin, "porque siempre me han brindado un cariño muy genuino durante tantos años".

Durante estos años, sus éxitos y su vida se han reflejado en nuestras páginas impresas y digitales. Ahí han estado no solo él sino también su esposo, el artista sueco Jwan Yosef, de 37 años, y sus hijos: Valentino y Matteo de 13 años; Lucía y Renn. "Ellos lo son todo para mí y todo lo que hago es por y para ellos", asegura el intérprete, que trabaja para que sus retoños se desenvuelvan en un ambiente sano y sin prejuicios. "Lo que quiero es que mis hijos sigan creciendo con mucho amor propio y autoestima, y que esa seguridad en sí mismos los convierta naturalmente en un ejemplo de lo que es formar parte de una familia moderna".

Si hay algo que sorprende a Martin hoy en día es la reacción de algunos de sus seguidores cuando comparte imágenes junto a esta familia moderna. "¿Cómo después de tantos años todavía existe tanto odio hacia nuestra comunidad [LGBTQ+]? Todavía recibo comentarios negativos o pierdo miles de seguidores en un instante. Lo de perder seguidores es lo menos que me preocupa, por supuesto, lo que leo y percibo es muy fuerte", dice el cantante que como muchos celebra en junio el Mes del Orgullo Gay. "Por eso lucho para que llegue el día que no haya necesidad de decir nada más, simplemente existir y sentir orgullo por quienes somos.

Y lo que ellos son, sin duda, es una tropa unida. "Me disfruto todo. No importa lo que hagamos, estar juntos es suficiente. A los mellizos les encanta el deporte, los videojuegos, o jugar con sus primos y amigos", cuenta orgulloso el padre de familia. "Mientras que a los bebés les gusta ir al parque, a la playa, dibujar, son muy pequeños todavía, y me los estoy disfrutando muchísimo".

No es para menos, pues las peripecias del tierno cuarteto hacen suspirar a cualquiera. "Cada uno tiene su personalidad muy marcada. Matteo y Valentino van a cumplir 14 años y, bueno, son oficialmente teenagers", comparte Martin. "Pero siguen siendo muy nobles y honestos. Renn, es la ternura en persona, es muy dulce y cariñoso. Y Lucía es la jefa de la casa, nos tiene a todos a sus pies.

La realidad es que sus nenes no son los únicos que ponen a correr al intérprete de "La bomba". Sus proyectos profesionales —que son un montón— también lo mantienen en constante movimiento. En julio, Martin estrena su nuevo EP Play (Sony Music Latin) y cantará por primera vez con la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel. Actualmente también se encuentra rodando la serie de Apple TV Mrs. American Pie basada en la novela de Juliet McDaniel junto a las actrices Laura Dern, Kristen Wiig y Allison Janney.

"Qué les puedo decir, de vez en cuando me pellizco para asegurarme que esto no es un sueño. Soy afortunado de tener la oportunidad de trabajar en proyectos como este", confiesa el otrora protagonista de la serie The Assassination of Gianni Versace. "Me recibieron con los brazos abiertos, ¡literalmente! Son muy profesionales, por supuesto, nadie llega a donde [Laura, Kristen yy Allison] han llegado siendo de otra manera. Admiro muchísimo su versatilidad y el rango actoral que tiene cada una de ellas".

Eso sí, si de admiración se trata, Martin no deja de aplaudir los logros de su compañero de vida. [Jwan es] un gran compañero y padre, un ser sumamente creativo, inteligente y talentoso en lo que hace, [es alguien] de quien aprendo todos los días", asegura Martin quien deja muy claro que más pleno no puede estar. "Después de casi 40 años de carrera, algunas de las lecciones más importantes que me he llevado conmigo son cuidarme física y mentalmente. Si tú no estás bien no puedes estar para nadie más".

"Respetar la profesión implica poner el tiempo para dar lo mejor de mí, no pensar que me lo sé todo, escuchar, ser puntual, rodearme de personas que no tengan miedo a decirme cuando estoy equivocado, ser auténtico en todo lo que hago y alimentar la pasión por lo que hago. Sin eso, es muy difícil continuar".

De la mano de este guapo entre guapos, People en Español abre un nuevo capítulo digital de los #50masbellos después de 25 años. Con ustedes señoras y señores, Ricky Martin.

BELLOS 2022 - Ricky Martin Digital Cover Credit: Emmanuel Monsalve

Primero te diste una Pausa, ahora le das Play (Sony Music Latin). ¿Cuánto tiempo te llevó la planeación del nuevo disco?

Bueno, es una pregunta que requiere una respuesta un poco larga. Honestamente la idea que tenía era sacar un disco que se llamaría Movimiento y estaba trabajando en eso entre finales del 2019 y principios del 2020. Como todos sabemos, vino la pandemia unos meses después y los planes cambiaron completamente. Las circunstancias y la incertidumbre que estábamos viviendo en ese momento me obligaron a honrar como me sentía.

De ese proceso nacieron todas las canciones de Pausa, un EP que además de tener unas colaboraciones maravillosas, ¡logró conectar mucho con la gente y hasta se llevó el Latin GRAMMY! Es muy loco porque fue grabado en un estudio que hicimos en mi casa, con los ingenieros y los colegas que colaboraron conectados en Zoom mientras grabábamos. En fin, fue una experiencia como ninguna otra.

Luego de Pausa la idea era sacar el otro EP llamado Play, que sería toda una fiesta, mucho ritmo y celebración. Pero lo que se suponía que saldría en unos pocos meses se convirtió casi en un año porque la situación de la COVID-19 no había disminuido y volvió a cambiar la intención de las canciones. Yo no sentía fiesta todavía, quería algo más de acuerdo con lo que estaba sintiendo en este momento. El resultado es un grupo maravilloso de canciones que por fin se estrenarán en julio. Ya lanzamos dos de los temas que formarán parte de Play: "Otra noche en L.A." y "A veces bien y a veces mal" junto a Reik, y ya falta muy poco para que puedan escuchar el resto del EP.

¿Cómo es tu proceso creativo, tal vez estás en casa, viajando? ¿Cómo es que eliges a las personas que colaborarán contigo? ¿Cuáles son tus parámetros?

Mi proceso va mucho con lo que estoy sintiendo o esté pasando a mi alrededor y honestamente no tengo parámetros. Soy muy inquieto por naturaleza, así que no importa donde esté o lo que estoy haciendo, siempre estoy pensando en melodías o en lo próximo que quiero hacer. La mayoría de las veces cuando me viene la musa, lo escribo en papel y sigo con mi día o lo comparto con mis productores.

Escucho música de todas partes del mundo a diario, y a veces descubro voces que digo: 'Tengo que trabajar con estx artista' o muchas veces la canción misma me dice quién debería ser la persona que me acompañe en ella. Colaboro mucho con mi disquera a la hora de crear y me gusta trabajar con nuevos talentos bien sea en la composición, producción o en la música porque siempre aprendo algo nuevo. El que diga que ya lo sabe todo ya perdió.

Tuve la oportunidad de escuchar tu nuevo EP. Mi tema preferido "Otra noche en L.A.". Sé que tal vez sea complicado para ti, pero ¿cuál fue la canción que más disfrutas cantar de esta nueva producción?

Que bueno que te gustó "Otra Noche en L.A.", es muy especial, pero creo que mi favorita de Play es la canción que está por salir junto con el EP.

BELLOS 2022 - Ricky Martin Digital Cover Credit: Emmanuel Monsalve

¿Cómo describirías este nuevo EP?

Lo describiría como una exploración de emociones. Es romántico, honesto, muy sensual y con una influencia musical muy refrescante.

Tras participar en The Assassination of Gianni Versace, ahora protagonizarás junto a Laura Dern, Kristen Wiig y Allison Janney la serie Mrs. American Pie. ¿Cómo fue que llega a ti la propuesta?

La verdad es que estoy muy emocionado con este proyecto. Mi agente me envió el guión justo cuando terminé la grabación de Play hace un par de meses. Me senté y me lo leí en una sentada. Me pareció brillante, diferente y ni hablar de las actrices que forman parte de esta producción, ¡unas diosas! Creo que fue el sí más rápido que he dado [risas]. Siento que todo este tiempo estuve preparándome para un rol como este.

Hasta ahora qué has aprendido de las mujeres con las que estás grabando. ¿Qué destacarías de ellas como profesionales y como personas?

Es la primera vez que trabajo con ellas y ya siento que las conozco de toda la vida. Son muy cálidas, con un sentido del humor increíble y me recibieron con los brazos abiertos, ¡literalmente! Son muy profesionales, por supuesto, nadie llega a donde ellas han llegado siendo de otra manera. Admiro muchísimo su versatilidad y el rango actoral que tiene cada una de ellas. Además, Laura Dern es una de las productoras de la serie.

Qué les puedo decir, de vez en cuando me pellizco para asegurarme que esto no es un sueño. Soy afortunado de tener la oportunidad de trabajar en proyectos como este.

Hasta ahora, tengo entendido que será una serie de 10 capítulos. ¿Habrá más temporadas?

Espero que sí. La historia es muy interesante y hay mucho que explorar.

Robert es tu papel, ¿qué nos puedes adelantar de Robert? ¿Qué retos trajo a ti como actor?

Hablemos en unos meses para contarte todo lo que he tenido qué hacer en tan poco tiempo. No puedo divulgar mucho. Solo puedo decir que estoy aprendiendo nuevas habilidades que en mi vida pensé tendría que aprender… tendrán que ver la serie para saber cuáles son.

¿Por qué hay que ver la serie cuando salga?

Es una historia fascinante, llena de giros y momentos inesperados relatada con mucho humor. Además del gran talento de mis compañeros y una producción de primera, hablemos de que la leyenda Carol Burnett es parte de la serie. Creo que no hay más nada que decir, no se la pueden perder.

Fabulosos 50, tanto físicamente como profesionalmente estás mejor que nunca. ¿Qué es lo que te da ese balance en tu vida?

¡Muchas gracias! Mis hijos. Ellos lo son todo para mí y todo lo que hago es por y para ellos.

Tras tantos éxitos, trabajo y esfuerzo ¿hay algo que hayas aprendido a lo largo de todos estos años que ahora te guíe, qué te sirva para seguir adelante con tu carrera y con tu vida?

Cada etapa de mi carrera me ha dejado una gran enseñanza. Estoy trabajando desde los 12 años, prácticamente he crecido delante de las cámaras y en los escenarios —por lo que no tuve otra opción que aprender de mis vivencias, corregir lo que no me servía y prestar mucha atención a lo que había a mi alrededor.

Después de casi 40 años de carrera algunas de las lecciones más importantes que me he llevado conmigo son cuidarme física y mentalmente. Si tú no estás bien no puedes estar para nadie más. Respetar la profesión, eso implica poner el tiempo para dar lo mejor de mí, no pensar que me lo sé todo, escuchar, ser puntual, rodearme de personas que no tengan miedo a decirme cuando estoy equivocado, ser auténtico en todo lo que hago y alimentar la pasión por lo que hago. Sin eso, es muy difícil continuar.

Protagonizaste la primera portada de People en Español de "Las 25 bellezas de 1997" hace exactamente 25 años, hoy vuelves a liderar esta lista. ¿Cómo describirías este momento en tu vida tanto profesionalmente como personalmente?

¡Eso fue ayer! [risas]. Bueno, yo estoy muy agradecido con People... porque siempre me han brindado un cariño muy genuino durante tantos años. ¿Como describiría este momento? Uno importante, lleno de retos profesionales muy gratificantes tanto en la música como en la actuación y personalmente agradecido que mis hijos siguen creciendo felices y sanos. Suena simple, pero es lo más importante para mí.

Ricky Martin - Cover 1997

En esta etapa de tu vida en la que algunos considerarían que hay que reducir la velocidad, ¿cómo es que planeas tu futuro? ¿Te sientes muy diferente a ese artista que estaba en la portada de Bellos hace 25 años?

Mientras tenga salud y pasión por lo que hago no pienso parar. La edad es solo un número, es tu actitud lo que determina como será tu futuro. ¿Si soy diferente? Si te dijera que soy el mismo de antes sería una verdadera lástima.

Menudo Credit: Bolivar Arellano/WireImage

Claro que he cambiado, mis prioridades no son las mismas, pero la pasión por lo que hago está intacta. Sigo aprendiendo y aceptando retos que me ayudan a crecer como artista. Yo diría que he podido encontrar ese balance en mi vida que me permite seguir evolucionando en lo personal y en lo profesional. Solamente con lo que vivimos en estos dos años de pandemia, ha sido suficiente para ver muy de cerca qué es lo que realmente vale la pena y qué no.

BELLOS 2022 - Ricky Martin Digital Cover Credit: Emmanuel Monsalve

Eres padre de familia. Valentino, Matteo, Lucía y Renn son la luz de tu vida y tus ojos. Ahora que estás grabando, ¿cómo divides tu tiempo para estar junto a ellos?

Tengo una rutina diaria que me permite estar con ellos y brindarle la atención y el apoyo que necesitan. Afortunadamente la serie se graba en Los Ángeles y puedo estar en casa todas las noches y despertar con ellos.

¿Qué tal los caracteres de cada uno?

Cada uno tiene su personalidad muy marcada. Matteo y Valentino van a cumplir 14 años y, bueno, son oficialmente teenagers pero siguen siendo muy nobles y honestos. Renn es la ternura en persona, es muy dulce y cariñoso. Y Lucía es la jefa de la casa, nos tiene a todos a sus pies.

Cuando estás con ellos, ¿qué es lo que disfrutas más hacer? ¿Qué actividades les gusta realizar?

Yo me disfruto todo. No importa lo que hagamos, estar juntos es suficiente. A los mellizos les encanta el deporte, los videojuegos, o jugar con sus primos y amigos, mientras que a los bebés les gusta ir al parque, a la playa, dibujar —son muy pequeños todavía y me los estoy disfrutando muchísimo.

¿A Valentino y Matteo les ves la posibilidad de que sigan tus pasos? ¿Los apoyarías?

Ellos cuentan con mi apoyo con cualquier decisión que tomen. No sé todavía si les interesará seguir mis pasos, están creciendo aún y sus intereses cambian frecuentemente. Pero, así como yo tuve el apoyo de mis padres, ellos tendrán el mío.

Ricky Martin, Jwan Yosef y sus hijos Ricky Martin, Jwan Yosef y sus hijos | Credit: Paul Morigi/Getty Images

¿Cómo celebras el Pride Month?

Celebro usando mi voz por aquellos que siguen siendo atacados, humillados o inclusive asesinados por la falta de aceptación. Hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos arduo trabajo por hacer. Lo comentaba hace unos meses en mis redes, ¿cómo después de tantos años, todavía existe tanto odio hacia nuestra comunidad [LGBTQ+)?

Cuando subo fotos personales con mi esposo o de nuestra familia, todavía recibo comentarios negativos o pierdo miles de seguidores en un instante. Lo de perder seguidores es lo menos que me preocupa, por supuesto, lo que leo y percibo es muy fuerte y por eso lucho para que llegue el día que no haya necesidad de decir nada más, simplemente existir y sentir orgullo por quienes somos.

¿Cuál sería ese mensaje que te hubiera gustado haber recibido a ti de niño o adolescente? ¿Cuál es el mensaje que les quieres dejar a tus hijos?

Tuve la suerte de tener unos padres que me ayudaron muchísimo en el proceso, aunque por momentos sentí miedo por las injusticias que veía. Yo lo que quiero es que mis hijos sigan creciendo con mucho amor propio y autoestima, y que esa seguridad en sí mismos los convierta naturalmente en un ejemplo de lo que es formar parte de una familia moderna.

¿Algún día soñaste con tener una hermosa familia como la que tienes ahora? ¿Siempre soñaste ser padre?

Sí, siempre supe que quería tener una familia grande y hoy es una hermosa realidad.

Jwan Yosef para ti es…

Un gran compañero y padre. Un ser sumamente creativo, inteligente y talentoso en lo que hace, [alguien] de quien aprendo todos los días.

Jwan Yosef Ricky Martin Cannes premiere Elvis Credit: Stefanie Rex/picture alliance via Getty Images

Además de la serie y nuevo disco, continúas con tu negocio al ser socio de Catalina Aguirre. Háblanos sobre esta colaboración y en dónde se pueden conseguir estos productos del cuidado de la piel.

Así es, Kumiko llegó a mi vida durante la pandemia. Me llegaron algunos productos a la casa y empecé a usarlos. Cuando vi el cambio en mi piel después de solo una semana de usarlos, me enamoré completamente de la marca. Me puse en contacto con Catalina Aguirre, su creadora, y le dije: 'Este producto tiene que estar al alcance de todo el mundo y yo te voy a ayudar a hacerlo'. Fue así como empezó nuestra sociedad y después de dos años ya los productos están disponibles en todo el mundo a través de www.kumikoskincare.com, Amazon, y en tiendas físicas en Puerto Rico, México y Chile.

BELLOS 2022 - Ricky Martin Digital Cover Credit: Emmanuel Monsalve

¿Cuál es el producto que tú usas?

Tengo un ritual que hago a diario, empezando con el Limpiador Facial de Alta Hidratación (Matcha Luxurious Face Wash), seguido por el Tónico Equilibrio Perfecto (Matcha Perfectly Radiant Boost) y la Crema Hidratante Múlti-Acción (Matcha Perfect Advance Shield). En la noche antes de acostarme me aplico el Concentrado Anti-Aging (Matcha Intense Recovery) y la Crema Nutritiva anti-arrugas (Matcha Perfect Skin Refiner).

Harás dos presentaciones con el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel. ¿Será tu primera vez en el Hollywood Bowl? ¿Qué es lo que esperas de esas presentaciones?

Sí, esta será la primera vez. A mí nunca se me había dado la oportunidad de cantar junto con la Filarmónica de L.A. Quién sabe si de esta experiencia nace un nuevo concepto de vida para mí, en los escenarios, donde yo simplemente viaje con mis partituras y trabaje con las orquestas filarmónicas de diferentes países, quien sabe. Es algo que me llama mucho la atención.

Después de tantos años en los escenarios uno creería que lo ha visto todo, pero me sigo sorprendiendo [con] la capacidad que tiene la música para seducirme y las posibilidades que me da para seguir creciendo como artista. En este caso poder agarrar mi música —la que ya todos conocemos— y transformarla en un sonido obviamente más clásico me tiene muy emocionado, y creo que él publico se lo va a disfrutar muchísimo.