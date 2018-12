Ricky Martin indigna a las redes al publicar foto con un tocado estilo indio: la borra de inmediato

Ahora sí que se le armó la gorda a Ricky Martin. Este jueves el astro boricua publicó una foto donde aparece con gafas de sol y un tocado de plumas al estilo de los indios americanos y las redes reaccionaron tan airadamente que el cantante se ha visto obligado a borrar la imágen de su Instagram.

“Lo que pasa en Miami…acaba por terminar en IG”, rezaba el mensaje que el artista de de 46 años había decidido compartir con sus más de 11.8 millones de seguidores.

En la instantánea el intérprete de “La mordidita” aparece con un sofisticado tocado de plumas tradicional de los lakotas, un grupo étnico de México y el Sur de Estados Unidos emparentado con los huicholes mexicanos.

“Hey Ricky, oye, eres bello, pero usar un tocado de los indios americanos no es cool”, dijo un usuario de Instagram. “Ricky no es nativo. No está suscrito a una tribu, él nunca ha tenido que afrontar lo duro que es el pertenecer a un grupo tribal en una sociedad colonizada. Su cultura no está sometida a las burlas, borrada y destrozada [como la nuestra]”, señaló alguien más con gran indignación.

Instagram/Yahoo

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Se desconoce el motivo por el cual el actor y cantante usó el tocado, pero muchos consideraron el gesto como algo poco respetuoso a la cultura de los indios americanos, especialmente porque dicha prenda es considerada de enorme importancia espiritual para esta etnia.

Esta no es la primera vez que Martin enciende las redes con polémicas fotos, como cuando apareció desnudo de pies a cabeza frente a un espejo.

Lo que sorprende en este caso es que el cantante haya decidido borrar la imagen a solo un par de horas de su publicación ¿será el remordimiento?