¡Wow! Mira el nuevo tatuaje de Ricky Martin ¿Cuál es su significado? El cantante puertorriqueño sorprendió a sus fanáticos con un gigantesco nuevo tatuaje en la pierna. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ricky Martin dejó a muchos boquiabiertos con su llamativo nuevo tatuaje. El astro puertorriqueño de 49 años publicó una foto en Instagram presumiendo un gigantesco tatuaje en la pierna. "Tinta con movimiento", escribió junto a la imagen. El tatuaje —realizado por el artista del tatuaje Roxx, basado en Los Ángeles—cubre desde su rodilla hasta los dedos del pie. El diseño tiene forma de olas. El cantante agradeció a Roxx su buena vibra, su talento y amistad y quedó feliz con su tatuaje. Los fanáticos de la estrella boricua lo llenaron de piropos y se enamoraron del nuevo diseño que adorna su piel. Roxx, por su parte, le agradeció a su famoso cliente la confianza que tiene en su arte. "Para un bello ser humano, Ricky Martin gracias por todo lo que haces por la comunidad LGBTQ+ y con tu fundación @rm_foundation. Eres puro oro", escribió. Ricky Martin también deslumbró a sus seguidores en redes sociales con un nuevo look en enero, al teñirse la barba de rubio platino. Su nuevo tatuaje tiene encantado a su esposo Jwan Yosef, de 36 años, quien comentó "Babaaaaa😍" en la imagen del tatuaje en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ricky Martin ha pasado la pandemia junto a su esposo y sus cuatro hijos: los mellizos Matteo y Valentino, de 11 años, Renn, de 1 año y Lucía, de 2. El tatuaje parece también estar inspirado en su nuevo álbum, titulado Movimiento.

