Ricky Martin no pasó la Navidad con su familia en Puerto Rico, ¿cuál es la razón? Ricky Martin nunca se perdía la oportunidad de pasar las fiestas navideñas en su natal Isla del Encanto con su tropa, pero este año rompió esta tradición. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cada 24 de diciembre, Ricky Martin festeja por partida doble. Todos los años, el cantante no solo celebra la Navidad, sino también su cumpleaños con sus seres queridos en su amado Puerto Rico. Pero en esta ocasión, el cantante no ha seguido la tradición. Aunque Martin bailó incansablemente al ritmo de samba para celebrar su cumpleaños número 51, no lo hizo en la Isla del Encanto . Según RadarOnline, el astro boricua decidió viajó junto a su esposo y sus hijos a la Argentina donde disfruta de unas merecidas – y pacíficas – vacaciones luego del año difícil que ha vivido por las denuncias de su sobrino Dennis Yadiel Sánchez de abuso sexual y acoso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ricky Martin Ricky Martin | Credit: Mezcalent El medio digital sostiene que el intérprete decidió alejarse de su familia en estas Navidades debido al dolor de cabeza legal generado por el hijo de su media hermana. "Ricky siempre ha sido muy generoso con su familia. Era la fuente de ingresos y se aseguraba que todos se beneficiaran de su éxito", aseguró una fuente a Radar Online. "Sin embargo, después de las feas acusaciones hechas por el hijo de su media hermana, Ricky ha levantado muros". El cantante ha defendido su inocencia en corte. Tanto los abogados del cantante, como sus propios familiares, sostienen que el sobrino padece de graves problemas mentales que lo han llevado a lanzar estas graves acusaciones. "Todos hablan de lo que le pasa a la gente cuando se vuelve famosa. Nadie habla de lo que le pasa a la familia de la persona famosa cuando repentinamente una persona se vuelve multimillonaria con gran poder", expresó la fuente. "Es horrible, pero ahora Ricky no puede confiar en nadie, ni siquiera su familia". Sánchez, de 21 años, aseguró haber sostenido una relación romántica durante siete meses con su tío, al que acusó de obsesionarse con él luego de que pusiera fin a sus encuentros. El pasado julio, un juez desestimó la orden de protección solicitada por el joven inicialmente luego de que el mismo acusador retirara las alegaciones. Sin embargo, Sánchez volvió a presentar una denuncia poco después contra el cantante, quien a su vez ha demando al sobrino. Un tribunal de Puerto Rico extendió el pasado noviembre una orden de alejamiento solicitada por el cantante contra su acusador.

