Ricky Martin logra una importante victoria en los tribunales en el pleito con su sobrino El Tribunal de Primera Instancia de San Juan denegó este martes la solicitud de orden de protección del sobrino de Ricky Martin, que acusa al cantante de abuso sexual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, denegó este martes la solicitud de orden de protección que presentó Dennis Yadiel Sánchez Martín, el sobrino de Ricky Martin que lo acusa de abuso sexual. De acuerdo con un comunicado dado a conocer por la oficina de relaciones públicas del cantante, la jueza Maranyeli Colón Requejo "no le concedió credibilidad a las alegaciones de Dennis Yadiel Sánchez Martín" tras conocer los argumentos de ambas partes. El comunicado alega que los representantes legales de Ricky Martin presentaron las pruebas suficientes para demostrar que las acusaciones de su sobrino eran falsas. "Nuestro sistema judicial se basa en el derecho de cada persona a que se escuche y se le dé oportunidad de demostrar con hechos su inocencia", expresaron José Andreu Fuentes, Dora Monserrate y Joaquín Monserrate Matienzo, abogados del cantante. Ricky Martin Ricky Martin | Credit: Gisela Schober/Getty Images for amfAR "Nos sentimos honrados de ayudar a Ricky Martin en demostrar que ha sido víctima de un abominable complot que solo una mente perversa y enferma puede crear", indicaron. Luego del fallo a su favor, Ricky Martin agradeció el apoyo de sus seres queridos y sus seguidores. "Esto es algo que le debo a mis hijos, mi esposo, mi familia y a todas y todos esos 'fans' que se han mantenido firmes creyendo en mi integridad". "Me siento en paz sabiendo que hoy dimos un gran paso en esta batalla legal que no ha concluido", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sánchez Martín acusa a su tío de agresiones sexuales y actos lascivos supuestamente cometidos entre los años 2013 y 2015, cuando era menor de edad. Ante estas acusaciones, Ricky Martin había interpuesto una demanda de $20 millones por extorsión, en la que lo acusa de intentar "asesinar" su reputación con las acusaciones de abuso sexual.

