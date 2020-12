Close

Ricky Martin manda un mensaje de apoyo a Manny Manuel tras salir del armario El cantante compartió un escrito lleno de aliento y cariño en sus redes sociales dedicado al artista que aseguró vivir en una mentira por muchos años. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay algo por lo que Ricky Martin es conocido mundialmente, además de su música, es su espíritu solidario. Siempre está al lado de quienes más lo necesitan y así lo ha vuelto a demostrar. Las fuertes confesiones de Manny Manuel asegurando el infierno que había vivido por más de tres décadas tras ocultar su verdadera sexualidad han hecho que el puertorriqueño le mande un mensaje de apoyo y cariño. "Mucha luz Manny, fuerza", le escribió en una de sus historias en redes sociales. Nadie mejor que Ricky sabe lo que significa no poder expresar lo que uno siente de verdad. Él finalmente se liberó en 2010 haciendo pública su homosexualidad y su vida dio un giro de 180 grados. Image zoom Ricky Martin Manny, de 48 años, por fin gritaba al mundo sus gustos sin esconderse, un paso que le ha costado más de tres décadas dar y muchos ataques desde que era un niño en su natal Puerto Rico. “Llevo demasiados años encadenado, preso, castigado por la opinión pública, y por la sociedad, porque si tengo un manerismo o mi manera de hablar, entonces hacen un chiste, y uno se da cuenta", expresaba el “Rey de corazones” al diario Primera Hora, de su isla. "Vivía con esa historia, una historia que no contaba y que en cierta manera sabía que mucha gente podía ver; tenía mucho miedo a decirlo y que mi carrera se fuera al borde del abismo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de éxitos como "Mi problema" o "Cómo duele" tampoco pasa por su mejor momento de salud. Recientemente recayó en el alcoholismo y fue encontrado en muy mal estado por la policía. Pero Manny Manuel está de vuelta y decidido a dejar atrás esta etapa menos agradable de su vida con la ayuda de su familia, amigos y colegas del medio, como Ricky Martin. ¡Lo mejor para ti!

