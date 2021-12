"La jefa de la casa": así llama Ricky Martin a su pequeña Lucía en un emotivo mensaje Todos los hijos de Ricky Martin le despiertan un amor especial al cantante, pero su pequeña Lucía se ha ganado la categoría de "jefa de la casa". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricky Martin y Lucía Ricky Martin y Lucía | Credit: @jwanyosef Todos los hijos de Ricky Martin le despiertan un amor especial al cantante, pero su pequeña Lucía se ha ganado la categoría de "jefa de la casa", algo que al parecer al boricua le hace mucha gracia y le gusta. El pasado 24 de diciembre ambos, padre e hija, cumplieron años, y el cantante no dejó pasar la oportunidad para hacerle saber a la pequeña cuánto la ama, en un emptivo mensaje que ha llamado la atención de los seguidores. "Esta niña tan bonita cumple años el mismo día que yo. El 24 de diciembre. Lucía Martin-Yosef, la luz de mis ojos, mi inspiración, mi motivación. Eres la jefa de la casa y nos encanta que así sea. Te amo con todo mi ser. Felicidades hija mía", escribió el intérprete de "La mordidita". Pero Jwan Yosef, el otro padre de la pequeña y pareja del cantante, no se quedó atrás y también dedicó un tierno mensaje a ambos. "Hoy es una ALEGRÍA doble, mi increíble esposo @ricky_martin cumple 50 años y mi hija Lucía cumple 3🌟", escribió en Instagram. "Has sido un rayo de luz durante las últimas 5 décadas y aquí tienes otros 50 años de LUZ completa ❤️. Te amo por siempre y siempre hayati". Ricky Martin y Jwan Yosef han sabido formar una hermosa familia, que integran además de Lucía, los gemelos Valentino y Mateo y el pequeño Renn. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No obstante, el cantante pretende seguir ampliando la familia, ya que él también proviene de una familia numerosa, según dijo en una entrevista a People. "Sí, queremos más. Hay embriones congelados", dijo. "Recuerdo todos los domingos en la casa de mis abuelos, éramos 34 nietos. Siempre decía: 'Un día, quiero abrir la puerta de mi casa y ver a muchos niños corriendo hacia mí diciendo: '¡Papá, papá, papá!'. Eso es algo con lo que siempre he soñado".

