El tortazo que Ricky Martin le dio en la cara a Sebastián Yatra en su cumpleaños Ricky Martin sorprendió a Sebastián Yatra con un tortazo el día de su cumpleaños número 27 mientras están de gira por Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Enrique Iglesias, Sebastián Yatra y Ricky Martin Enrique Iglesias, Sebastián Yatra y Ricky Martin | Credit: Kevin Winter/Getty Images Ricky Martin, Enrique Iglesias y Sebastián Yatra se la está pasando a lo grande en la gira por Estados Unidos que arrancó el pasado 25 de septiembre. Como no solo se trata de trabajo, los músicos además de compartir escenario se regalan momentos inigualables, como lo fue el cumpleaños de Yatra este 15 de octubre. Yatra hace apenas unos días hizo público en su perfil de Instagram un video del momento en que Ricky Martin y un grupo de colegas y amigos le estaban cantando felicidades detrás del escenario por su cumpleaños número 27, ¡y nunca imaginó que el puertorriqueño lo iba a sorprender con un tortazo! Luego de que Yatra apagó las velitas del cake, el intérprete de "La copa de la vida" le dio un tortazo en la cara mientras todos aplaudían y disfrutaban del momento. "Puro amor en este video. Gracias, te quiero @ricky_martin y a todos los que hacen parte de esta gira!!!!", escribió Yatra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Enrique Iglesias, Sebastián Yatra y Ricky Martin Enrique Iglesias, Sebastián Yatra y Ricky Martin | Credit: Kevin Winter/Getty Images Según declaró Iglesias a People en Español, el objetivo de esta gira que se encuentran realizando los músicos es también divertirse. "Los tres tenemos el objetivo de pasarla bien y que el público lo pueda también", agregó. "Creo que a la hora del espectáculo los tres nos complementamos muy bien y el público sale ganando". "Lo que queremos es que el público pase unas horas de felicidad y tranquilidad. Ojalá puedan por un rato olvidarse de problemas y solamente disfrutar de la música y el espectáculo", aseguró el músico español.

