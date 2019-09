La romántica manera en que Ricky Martin le celebró el cumpleaños a su esposo Jwan Yosef La pareja celebró en el jardín de su mansión en Los Ángeles con una fiesta íntima con pocos invitados y de la que solo se compartieron pequeños clips en las redes sociales. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Enamorado es poco para lo que está Ricky Martin. El miércoles, su media naranja, Jwan Yosef cumplió los 35 años y el cantante puertorriqueño se lo celebró por todo lo alto y como todo un hombre enamorado lo haría por su pareja. Para muestra está esta imagen que el intérprete de “La mordidita” compartió a través de su cuenta de Instagram con un simple mensaje: “Te amo, Jwan”. La pareja celebró en el jardín de su mansión en Los Ángeles con una fiesta íntima con pocos invitados y de la que solo se compartieron pequeños clips en las redes sociales. En las imágenes se veía a Jwan ser sorprendido por el astro boricua cuando este le presentaba su pastel de aniversario de vida, las decoraciones de la enorme mesa y la hora feliz mientras todos compartían. La complicidad y el cariño que existe entre ambos galanazos no se puede ocultar y es que cada dedicatoria y cada expresión de afecto se hace notar. En diciembre pasado, Martin y su esposo Yosef se convirtieron en padres de una bebé a la que pusieron por nombre Lucia. Ahora exploran juntos su faceta de padres de Lucía, Matteo y Valentino. Como acostumbra el cantante Ricky Martin, su matrimonio con el artista se mantuvo oculto por un tiempo. Luego, todo el mundo supo cuando el mismo boricua reveló en una entrevista que ya había contraído nupcias con su media naranja. Image zoom Matt Winkelmeyer/Getty Images “Ya soy esposo y haremos una gran fiesta en un par de meses. Les dejaré saber”, dijo. “Intercambiamos votos, hicimos las promesas y firmamos todos los papeles que necesitábamos firmar, acuerdos prenupciales, todo”, añadió el intérprete de “La vida loca”. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image La romántica manera en que Ricky Martin le celebró el cumpleaños a su esposo Jwan Yosef

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.