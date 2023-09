Ricky Martin y Jwan Yosef llegan a acuerdo dos meses después de anunciar su divorcio El cantante Ricky Martin y el pintor Jwan Yosef han llegado a un acuerdo tras anunciar en julio que se divorcian tras seis años de matrimonio. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricky Martin y Jwan Yosef anunciaron en julio que se divorcian tras seis años de matrimonio. En los documentos del divorcio Martin solicitó la custodia compartida de sus hijos en común, Lucía, de 4 años y Renn, de 3, y se compromete a pagarle manutención a su ex, reporta Despierta América (Univision). Los documentos legales detallan que no existen deudas o activos que dividir entre las partes. Solo necesitan la firma de un juez para finalizar su separación, reporta PEOPLE. Martin seguirá criando como padre soltero a sus gemelos Matteo y Valentino, de 14 años, que el artista tuvo antes de conocer al pintor de origen sueco y sirio. El cantante puertorriqueño habló de su divorcio en una entrevista con Lourdes Collazo de Telemundo Puerto Rico. "Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es pre-pandémico", dijo. Ricky Martin Jwan Yosef Credit: JB Lacroix/WireImage "Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y pasamos por las altas y las bajas y lloramos juntos y nos reímos juntos", añadió sobre su ex, con quien asegura tener una relación armoniosa. "Estamos mejor que nunca", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ricky Martin Jwan Yosef Credit: Gregg DeGuire/Getty Images La decisión de tomar rumbos separados no vino de la noche a la mañana. "Cuando el público se enteró que nos estábamos divorciando ya nosotros habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido", dijo. "Estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos".

