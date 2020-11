Close

Ricky Martin, Jennifer Lopez, Luis Fonsi y otras celebridades reaccionan a la victoria de Joe Biden Estrellas del mundo del cine, la música y la televisión comparten sus opiniones sobre el resultado de las elecciones en las que Joe Biden se ha alzado como ganador. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Minutos después de que se confirmara que Joe Biden era el nuevo presidente de Estados Unidos, celebridades de todas las disciplinas del arte han compartido su sentir en las redes sociales. Algunos lo han celebrado con mensajes llenos de esperanza y otros han recurrido al sentido del humor para expresar cómo se han tomado estos resultados que parecían no llegar nunca. Ricky Martin, Prince Royce, Luis Fonsi o Jennifer Lopez son tan solo algunos de los artistas que han celebrado por todo lo alto la victoria del candidato demócrata. "Bye, bye", escribió Ricky, uno de los artistas que más ha apoyado la candidatura de Biden junto al cantante de "Perfecta" quien también mostraba su alegría por los resultados. "El carácter importa, ser una buena persona importa, la igualdad importa, la democracia importa", aseguró. Especialmente emocionado estaba Marc Anthony y así lo hizo saber en un mensaje cargado de amor al país. El artista no ha ocultado su rechazo a las políticas de Donald Trump y abraza el resultado con gran alegría. Otros como JLo y Royce optaron por videos de ellos bailando para felicitar al ganador. "¡Así es como me estoy sintiendo!", escribió el artista de origen dominicano moviendo la cadera en un barco. En el ámbito periodístico, varios comunicadores y personalidades de la televisión han hecho público su punto de vista de una forma algo más seria y a modo más informativo que otra cosa. "Sucedió lo que se venía proyectando en los últimos días. Tenemos un nuevo Presidente (electo). Pero nunca olvidemos que Trump recibió más de 70 millones de votos. Este es momento de reconciliación y no de jactarse, por respeto a quienes le dieron su respaldo. Es momento de unirnos por un mejor país, un mejor futuro", ha publicado María Celeste Arrarás en su perfil de Instagram. Por su parte, María Elena Salinas resaltaba los récords conseguidos, como que Joe Biden había sido el presidente con más votos de la historia del país hasta el momento. Y que Kamila Harris se convertía en la primera vicepresidente mujer, negra y con raíces indias. En definitiva, unas elecciones históricas en varios aspectos. Quien no pudo ocultar su orgullo y dicha fue Barack Obama, su compañero de partido y gran apoyo moral durante toda esta campaña. "No podría estar más orgulloso para felicitar a nuestro próximo presidente, Joe Biden, y nuestra primera dama, Jill Biden", arrancó su emotivo mensaje. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Exultante estaba Alicia Machado quien celebró la libertad y la democracia en su mensaje. "¡América es grande! Qué viva la democracia, qué viva la libertad, nuestros Líderes. Que Dios los bendiga y aquí seguimos firmes, progresistas, optimistas". También aprovechó para compartir un Tiktok en clave de humor. La lista de famosos compartiendo sus sensaciones sobre los resultados se hace cada vez más larga y original con tonos y reacciones de lo más variopintas. Algo de esperar ante un acontecimiento de tal envergadura.

