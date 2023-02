¡Wow! Mira cómo ha crecido Valentino, el hijo de Ricky Martin Ricky Martin dejó a muchos boquiabiertos al publicar una foto de su hijo Valentino. ¡Cómo ha crecido! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricky Martin Credit: (Michael Loccisano/Getty Images) Valentino, el hijo de Ricky Martin, ya no es un niño. El cantante puertorriqueño dejó a sus seguidores en Instagram boquiabiertos al compartir una foto del guapo adolescente, de 14 años. "Ya no es un bebé", expresó el orgulloso papá en sus redes sociales. En la foto vemos a Valentino con bigote y cortándose el cabello. Valentino y Matteo, los gemelos del cantante, han crecido muchísimo. La foto de Valentino alborotó las redes sociales y le llovieron piropos. "Que bello", comentó Catherine Fulop. "Wow, el tiempo vuela", comentó Dayanara Torres sobre la foto del hijo de Ricky. "¡Qué belleza! ¡Bueno, como el padre!", escribió Charytín. "¿Tiene 14? A mí apenas me sale barba y tengo 26", bromeó Juanpa Zurita. Hacía tiempo que el cantante no compartía fotos de sus hijos en las redes sociales y esta foto de Matteo como todo un galán de cine causó mucho revuelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En junio del 2022, el cantante también compartió una foto de su hijo Matteo. Aunque son gemelos, los hermanos tienen looks diferentes. "Mira quién decidió acompañarme a la filmación de mi nuevo vídeo", escribió Martin en aquel entonces, con los hashtags "mi hombrecito", "Matteo", "hijo" y "orgullo". Sin duda los gemelos heredaron el carisma y la belleza de su famoso papá. ¿Seguirán sus pasos en los escenarios y frente a las cámaras?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Wow! Mira cómo ha crecido Valentino, el hijo de Ricky Martin

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.