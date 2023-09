¡Wow! Mira cómo ha crecido Lucía, la hija de Ricky Martin Lucía, la hija de Ricky Martin y Jwan Yosef, sorprende con lo mucho que ha crecido. El cantante presumió este nuevo video de su princesa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricky Martin se tomó unos días de descanso en la República Dominicana y compartió un video en Instagram de sus vacaciones. Muchos de sus seguidores quedaron sorprendidos al ver lo grande que está su hija Lucía, a quien llama la "jefa de la casa". En el video vemos al cantante puertorriqueño relajado con sus hijos en Casa de Campo, disfrutando días de piscina. "Feliz de estar de vuelta en La Romana. Siempre que vengo me doy un chapuzón en el Río Chavón y cosas buenas pasan en mi vida y y/o mi carrera Esas aguas son una bendición", aseguró. El cantante se presentó con la Orquesta Sinfónica Nacional en Altos de Chavón, parte de su gira de conciertos Ricky Martin Sinfónico. En el video vemos a Lucía jugando al lado de su padre y la niña impacta con su pelo crespo y sus ojos claros. El cantante —que está en proceso de divorcio con el pintor Jwan Yosef— dijo que él y su expareja compartirán la crianza de sus hijos menores, Lucía y Renn, y que él seguirá criando a sus mellizos Matteo y Valentino, de 14 años, como padre soltero. Ricky Martin Credit: STARLITE/Redferns

En el 2021, Martin celebró el cumpleaños de Lucía —y el suyo— en Puerto Rico, y le dedicó un amoroso mensaje a su princesa. "Esta niña tan bonita cumple años el mismo día que yo. El 24 de diciembre. Lucía Martin-Yosef, la luz de mis ojos, mi inspiración, mi motivación. Eres la jefa de la casa y nos encanta que así sea. Te amo con todo mi ser. Felicidades hija mía", escribió el cantante en Instagram.

