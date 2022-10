Hermana de Ricky Martin declaró en contra de su propio hijo y en favor del cantante La hermana de Ricky Martin desmintió en pruebas enviadas a un tribunal las acusaciones de su propio hijo de que el cantante había abusado sexualmente de él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Martin, hermana de Ricky Martin y madre de Dennis Yadiel Sánchez Martín, desmintió las acusaciones de su propio hijo de que el cantante había abusado sexualmente de él cuando era menor de edad. En una vista que tuvo lugar esta semana en el Tribunal de San Juan, Puerto Rico, Vanessa compartió textos que prueban que el sobrino del cantante tenía planificado hacer una especie de encerrona a cambio de dinero. "Se demostró por unos textos que el muchacho llevaba tiempo tratando de crear una historia para hacerle daño a Ricky y por unos textos que él mismo le envía a su madre, a su mamá, donde esos textos demuestran que estaba planificando, buscando cómo podía perjudicar a Ricky para obtener un beneficio económico", dijo el licenciado José Andréu Fuentes, uno de los abogados del cantante, a la periodista Sylvia Hernández del espacio Día a día, de Telemundo Puerto Rico. Según el letrado, la hermana de Ricky Martin "proveyó los textos y una declaración jurada con esos textos". Ricky Martin Ricky Martin | Credit: Dominique Charriau/Getty Images "Ella se siente muy triste por esta situación, pero sabe los problemas que confronta su hijo y su interés es ver cómo ayuda a su hijo para que no se inmiscuya en más problemas", dijo Andréu Fuentes. En cuanto al supuesto incidente de abuso sexual que según el sobrino del cantante tuvo lugar cuando él tenía 11 años, su madre lo negó completamente. "Este muchacho sí fue a Nueva York en una ocasión con su familia, estuvo en todo momento con su mamá – era un niño- y cualquier contacto que tuvo con Ricky Martin, lo tuvo estando presente la mamá y la familia. Es totalmente falso la alegación que hace el muchacho, de que estuvo solo en un camerino a los 11 años", contó el abogado. Estas pruebas contribuyeron a que la jueza Maranyeli Colón Requejo denegara este martes la solicitud de orden de protección que presentó Dennis Yadiel contra Ricky Martin bajo la Ley de Víctimas de Violencia de Agresión Sexual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto es algo que le debo a mis hijos, mi esposo, mi familia y a todas y todos esos 'fans' que se han mantenido firmes creyendo en mi integridad", dijo el cantante tras saber la noticia. "Me siento en paz sabiendo que hoy dimos un gran paso en esta batalla legal que no ha concluido", añadió.

