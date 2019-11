Ricky Martin habla de su única hija: “Es la reina de la casa… nos manipula a todos” Ricky Martin, uno de los presentadores de la gala de los Latin Grammy, habló de su nuevo sencillo "Cántalo" y de sus hijos. By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Con cuatro hijo de diferentes edades, el hogar de Ricky Martin y su esposo Juan Yosef podría degenerar fácilmente en el caos. Pero como explicó el astro boricua, hay alguien siempre al mando. “Soy padre de cuatro niños, de tres niños, y una niña que es la reina de la casa que nos manipula a todos y nos controla. Soy feliz”, dijo el cantante en una conferencia de prensa con motivo de la gala de los Latin Grammy que el astro boricua conducirá este jueves junto a Roselyn Sánchez y Paz Vega. Si bien Ricky baila y canta como si los año no le pesaran, reconoció que el reciente nacimiento de Renn le ha servido para toparse con la realidad de los efectos del paso del tiempo. “Renn es un desperar. Es darme cuenta que no es lo mimos ser papá a los 35 años que a los 47”, reconoció el también papá de de Valentino y Matteo. Image zoom Instagram/Ricky Martin Riccky también está feliz con su nuevo sencillo, “Cántalo”, en el que colabora con sus compatriotas Bad Bunny y Residente. “Lo que siempre he querido hacer con mi música es unir géneros y no quería hacer esto solo. Nos fuimos a mi casa un día después que nace mi hijo, Bad Bunny y Residente y yo, y empezamos el proceso creativo”, contó Martin. Image zoom GETTY IMAGES “Estoy en un muy buen lugar y todo lo que hago es basado en la felicidad de mi familia y cada decisión que tomo está basada en lo que ellos pensarán de mí y de lo que hago. Le tengo que dar crédito a mi familia”, agregó Martin al hablar de sus hijos y de su esposo, el escultor sueco de origen sirio Jwan Yosef. Advertisement EDIT POST

