"La verdad prevalece": Ricky Martin reacciona al archivo del caso de violencia doméstica en su contra Ricky Martin ha vuelto a las redes sociales para expresar lo que siente tras semanas envuelto en una gran polémica por una orden de alejamiento por supuesta violencia doméstica emitida en su contra en Puerto Rico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricky Martin amfAR Gala Cannes 2022 - Cocktail Arrivals Credit: John Phillips/amfAR/Getty Images for amfAR La pesadilla que estaba viviendo Ricky Martin parece haber llegado a su fin. Luego de que una jueza del Tribunal de San Juan fallara este jueves a su favor, el cantante ha vuelto a las redes sociales para expresar lo que siente tras semanas envuelto en una gran polémica. "La verdad prevalece", escribió el cantante en Instagram junto al comunicado emitido por su equipo de abogados, en el que explican que la jueza archivó la orden de alejamiento por violencia doméstica emitida contra el cantante a petición de quien la había solicitado. El mensaje de Martin fue aplaudido por sus seguidores, amigos y su pareja, Jwan Yosef, quien escribió "mi amor" junto a un corazón. "Felicidades hermano", le dijo Alejandro Sanz, mientras que Luis Fonsi escribió "la verdad siempre triunfa y Laura Pausini le dijo "siempre a tu lado". Lugo el cantante emitió un comunicado en video donde afirma que en 40 años en los escenarios, "nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas". "Fui víctima de la mentira", aseguró. "Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz". Ricky Martin aseguró que "la mentira hace mucho daño", y que lo ha dañado a él, su esposo, sus hijos y a sus padres. "No me pude defender antes porque había un proceso que yo debía seguir, donde se me exigía estar en silencio, hasta yo poder desahogarme frente a un juez", dijo. "Hoy me toca sanar, porque estoy muy, muy dolido", añadió. El caso contra el cantante llegó a su fin en un tribunal civil de San Juan, Puerto Rico, este jueves cuando el sobrino de 22 años del astro boricua solicitó archivar la orden de alejamiento que había solicitado él mismo el pasado de julio. Entonces, el joven aseguró estar siendo acosado por su tío porque no quería continuar una supuesta relación que mantenían desde hacía siete meses. Ricky Martin amfAR Gala Cannes 2022 - Cocktail Arrivals Credit: John Phillips/amfAR/Getty Images for amfAR El equipo legal del cantante señaló en un comunicado que la decisión del tribunal reivindica al cantante, que desde un principio negó las acusaciones. También catalogó como "errónea" la cobertura mediática que ha tenido el caso. "Hubo muchos titulares sensacionalistas sobre este asunto que simplemente no correspondían de ninguna manera con los hechos", dijeron los abogados. "Este siempre fue un asunto puramente civil y, como acaba de concluir el Tribunal, no fue más que reclamos desafortunados de un ciudadano". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Jwan Yosef, el esposo de Ricky Martin, compartió también en sus redes sociales el comunicado de prensa que alega que "se hizo justicia" y que ahora el cantante "puede continuar con su vida y carrera". Tanto es así que Ricky Martin se presentará este viernes y sábado en un concierto con la orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "La verdad prevalece": Ricky Martin reacciona al archivo del caso de violencia doméstica en su contra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.