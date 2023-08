Ricky Martin habla de las acusaciones de abuso de su sobrino: "Ya se cruzó una raya" El cantante Ricky Martin habla de las acusaciones de acoso y agresión sexual de su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martin. ¡Mira sus declaraciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricky Martin habló sobre el caso legal con su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martin. En una entrevista con la presentadora Lourdes Collazos del canal Telemundo Puerto Rico, el artista habló sobre las acusaciones de acoso y agresión sexual de su sobrino, negándolas categóricamente. "Tengo 39 años en esto, yo estoy curado de espanto", dijo. "A mí mi preocupación es mi madre, mi preocupación es mi papá que tiene su condición, mis hijos que están expuestos a todo esto, escuchando mentiras, porque son mentiras". Los hermanos de Ricky Martin y el propio cantante argumentan que Dennis tiene problemas de salud mental y que sus acusaciones son falsas, con el fin de extorsionar al artista. "Yo he vivido transparente durante muchos años", añadió Martin. "¿Qué tú quieres saber de mí? Pregúntame porque yo te contesto, pero las mentiras, y cuando ya tengo que traer a los abogados para que me defiendan porque esto ya se cruzó una raya, insisto, yo vuelvo al dolor que pasa mi madre, al dolor por el cual pasa mi padre, que pasan mis hermanos, por el cual pasan mis hijos, ahí es donde me frustro un poco", dijo el cantante. Ricky Martin Credit: Pascal Le Segretain/amfAR/Getty Images for amfAR Su carrera sigue viento en popa. "Mientras tanto yo sigo haciendo música, se siguen vendiendo los conciertos", afirmó el también actor. "Ahora más que nunca me siento más inspirado para hacer más música, para hacer más proyectos. Vengo con dos series de televisión que son espectaculares, estoy rodeado de ganadores del Óscar. Tengo 51 años y yo siento que este es el segundo shot de mi vida y vienen cosas muy buenas y muy solidas. Y mucho amor para todos, para los que me quieren y para los que me atacan". En la entrevista con Collazos, Martin abrió su corazón también sobre su divorcio de Jwan Yosef. "Es maravilloso, el matrimonio es lindo, es un símbolo donde se sella el amor", dijo el cantante, quien ha vuelto a la soltería. "Cuando nos casamos al otro día yo tuve que viajar, y hablé con Jwan y me dice: 'este papelito significa mucho porque yo me siento diferente'", recuerda sobre su ex. "Por eso en mi activismo dentro de la comunidad LGBT, todos los países que aprueban el matrimonio para la comunidad LGBT para mí es muy importante porque ese papelito hace la diferencia". Ricky Martin Credit: STARLITE/Redferns SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN El astro presentó su concierto Ricky Martin Sinfónico en España y pronto lo llevará a su natal Puerto Rico. "Estamos haciendo algo que a la gente le ha gustado muchísimo", dijo sobre este espectáculo. "Termina esto siendo un carnaval", añadió sobre el repaso de sus grandes éxitos junto a una orquesta sinfónica. En Marbella, se reunió con amigos como la modelo española Esther Cañadas. Ricky Martin Ricky Martin junto a Sandra García-Sanjuan, Ricky y Esther Cañadas en Marbella, España. | Credit: STARLITE/Getty Images Para Martin —que lleva casi cuatro décadas en los escenarios— su arte sigue siendo una gran pasión. "Yo sigo en los escenarios hasta que yo tenga salud porque es mi medicina, es lo único que sé hacer. Estoy haciendo esto desde que tengo 12 años", dijo el exintegrante de Menudo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ricky Martin habla de las acusaciones de abuso de su sobrino: "Ya se cruzó una raya"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.