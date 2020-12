Close

Ricky Martin comparte adorable foto de su hijo Renn ¡Mira cómo ha crecido el bebé! Ricky Martin sorprendió a sus fanáticos al publicar una foto de su bebé Renn en Instagram. Si bien el cantante puertorriqueño es famoso por proteger su privacidad y la de sus hijos, el orgulloso papá no pudo resistirse a compartir esta tierna imagen. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ricky Martin deleitó a sus seguidores en Instagram con una foto de su hijo Renn. El cantante puertorriqueño suele proteger a capa y espada la privacidad de su familia, pero sorprendió a sus fanáticos al publicar una foto del adorable bebé. La imagen en blanco y negro muestra cuánto ha crecido el pequeñín. Renn es el hijo menor del cantante de 48 años, quien también es papá de Lucía, de 2 años, y los mellizos Matteo y Valentino, de 12. Sin duda el bebé de 14 meses es muy parecido al intérprete de "Tu recuerdo". Su pareja, Jwan Yosef, de 36 años, compartió la misma foto del bebé en su Instagram a color, mostrando el pelo rubio de Renn y sus expresivos ojos color marrón. "Mi Renncito #BabyRenn," escribió el esposo de Ricky Martin. Si bien ahora los papás están muy ocupados con su numerosa familia, el artista no descarta agrandarla aún más. Ricky Martin confesó a la revista Out que le encantaría "tener muchos nietos en el futuro y pasar cada domingo rodeado de familia". El también actor dijo que ha considerado tener más hijos. "Hay momentos en que quiero 10 más y hay algunas mañanas en las que todo el mundo está llorando y pienso: 'Okay, tal vez estamos bien con seis [personas en la familia]", reveló. Image zoom Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images for The Latin Recording Academy ) Ser padres en esta etapa de la vida tiene sus retos. "Yo me convertí en padre a los 35", recuerda sobre el nacimiento de sus mellizos. "No es lo mismo que cuando tienes 48", admite. "¡Necesitas la energía! Yo soy fuerte, créeme, soy saludable, puedo cargar a dos bebés a la misma vez y el coche y la mochila— pero es mucho. Es una gran responsabilidad".

