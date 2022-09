La sexy felicitación de Ricky Martin a Jwan Yosef por su cumpleaños Ricky Martin aprovechó que este 7 de septiembre era el cumpleaños número 38 de su esposo para dejarle claro que lo ama como el primer día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien los últimos tiempos no han sido fáciles para Ricky Martin luego de que fuera acusado por un sobrino de violencia doméstica, al parecer todo ha vuelto a la normalidad. Ricky Martin aprovechó que este 7 de septiembre era el cumpleaños número 38 de su esposo Jwan Yosef para dejarle claro que lo ama como el primer día. "Mucho amor para ti, bello hombre", escribió el boricua junto a una sexy foto del pintor sueco en la playa, que encantó a sus seguidores. Felicitación de Ricky Martin a Jwan Yosef Felicitación de Ricky Martin a Jwan Yosef | Credit: Ricky Martin/IG El mensaje Ricky Martin lo acompañó de su traducción al sueco, haciendo gala del idioma de su esposo, y lo llenó de globos y corazones. Durante el pleito judicial de Ricky Martin tras las acusaciones de su sobrino, Yosef se mantuvo callado la mayor parte del tiempo. No obstante, en una ocasión salió a brindar apoyo a su compañero de vida de una manera muy sutil, al compartir la canción del artista "Ácido sabor", donde aparece su rostro, además de haber agregado un emoticón en forma de corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de que el caso de violencia contra Ricky Martin fuera archivado, el cantante compartió con su público unas emotivas palabras: "Fui víctima de la mentira", aseguró. "Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz".

