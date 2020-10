¡Ricky Martin es un villano! Ricky Martin sorprende al dejar atrás su imagen de chico bueno y ahora mostrar sus malas actitudes; él lo reconoce. ¡El cantante tiene sorprendidos a todos! Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ricky Martín se ha consolidado como uno de los más importantes exponentes de la música latina; sin embargo, también ha desarrollado su faceta como actor, donde ha encarnado diversos personajes y ha logrado consolidar un prestigio que le ha valido nominaciones a premios tan importantes como el Emmy y el Tony. Ahora, el intérprete de Roberto D’Amico en la serie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, tiene un nuevo reto y ¡será villano! Lo hará en la película Jingle Jangle: A Christmas Journey. Image zoom (Photo by Gladys Vega/Getty Images) “Qué hermosa historia de Navidad”, escribió Martin en su cuenta de Instagram, junto a un trailer de la película. “Me siento honrado de ser parte de ella”. RELACIONADO: "Me sentí paralizado", dice Ricky Martin sobre la cuarentena El intérprete de “Livin’ la vida loca” tiene a su cargo el papel de Don Juan Diego, quien hará sufrir a todos. Para este rol, el cantante tuvo que convertirse en un personaje animado basado en él mismo; por ello, debió someterse a diversos procesos técnicos que pudieran recrearlo de la manera más exacta posible; posteriormente, le puso su voz. “El elenco de Jingle Jangle: A Christmas Journey está repleto de tantos favoritos”, mencionó la compañía productora Netflix en su cuenta de Twitter. “Ahora hay otro ícono en la mezcla: nuestro rey boricua Ricky Martin, interpretando al matador tortuoso Don Juan Diego”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La película fue escrita y dirigida por David E. Talbert y cuenta con canciones originales de John Legend, Philip Lawrence. Ricky Martin compartirá créditos con Forest Whitaker, Keegan-Michael Key, Phylicia Rashad, Anika Noni Rose y Madalen Mills. El estreno está planeado para el próximo mes de noviembre en la mencionada plataforma streming.

