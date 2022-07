Entorno de Ricky Martin por fin rompe el silencio sobre el supuesto romance con su sobrino "Es repugnante". Marty Singer, abogado del cantante, ha compartido información muy valiosa sobre todo lo que rodea a este caso y las acusaciones revertidas sobre su cliente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hasta ahora se ha mantenido en silencio acerca de las acusaciones que se han vertido sobre él. Pero el entorno de Ricky Martin por fin ha hablado para aclarar la gravedad de los hechos de los que se le acusa. Ha sido su abogado Marty Singer, quien se ha pronunciado sobre las informaciones tan delicadas que se están creando acerca del artista puertorriqueño, todas ellas relacionadas con una supuesta relación del cantante con un sobrino suyo. "Es mentira", explicó el letrado a PEOPLE en exclusiva. "Para nada Ricky Martin ha tenido, ni tendría, una relación sexual o romántica con su sobrino", determinó. Así respondió Singer ante la supuesta sentencia a 50 años de prisión que aseguran podría enfrentar Ricky por los cargos de violencia doméstica presentados por dicha persona. Ricky Martin Ricky Martin | Credit: (Photo by Gisela Schober/Getty Images for amfAR) "Desafortundamente, la persona que declaró esto está batallando con fuertes problemas de salud mental", continúa el comunicado oficial del abogado a nuestra revista hermana, PEOPLE. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, añadió que "la idea no es solamente falsa, también es repugnante. Todos esperamos que este hombre consiga la ayuda que necesita urgentemente. Pero, sobre todo, deseamos que este horrible caso sea desestimado tan pronto como un juez eche un vistazo a los hechos". Ricky Martin Credit: Photo by Samir Hussein/WireImage La querella le era presentada a comienzos de julio bajo la Ley 54, también conocida como Acto de Intervención y Prevención por Violencia Doméstica. Aunque inicialmente no se reveló quién la interpuso y Ricky negó las alegaciones, finalmente se descubrió que era su sobrino quien estaba detrás de todo esto. El equipo de abogados negaron todo de inmediato. "Las acusaciones contra Ricky Martin sobre una orden de protección son completamente falsas y fabricadas", relataron en un comunicado. Se mostraron "confiados" de que los "verdaderos hechos" verían la luz pronto a favor de Ricky.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Entorno de Ricky Martin por fin rompe el silencio sobre el supuesto romance con su sobrino

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.