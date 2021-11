Ricky Martín enciende las redes con foto desnudo Nuevamente, los fanáticos de Ricky Martin fueron sorprendidos por el cantante con una sexy fotografía que dio a conocer públicamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace tiempo, Ricky Martin, quien estuvo envuelto en una polémica por supuestos arreglos en el rostro, no duda de mostrar sus encantos públicamente. Así, de vez en cuando deleita a sus fanáticos con imágenes donde muestra su lado más sensual. En esta ocasión no dudó en dar a conocer una fotografía donde aparece con el pecho desnudo y acostado en una cama; lleva uno de sus brazos sobre la cabeza. "Miami llegamos. Con sueño, pero llegamos", escribió para acompañar la sexy fotografía en blanco y negro que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Los cibernautas reaccionaron a esta instantánea con diversos halagos para el intérprete de "Livin' la vida loca". "Feliz viaje dulce Ricky. Eres una persona maravillosa. Gracias por todo lo que haces, eres el corazón más grande del mundo, pero sobretodo eres un marido y un papá magnífico", mencionó una seguidora. "Descansa bombón"; "Holaaaaa amor de mi vida"; "El más lindo de todos"; "Me gustas tanto. Nunca olvidaré a ese chico lleno de ilusión y alegría por unirse a un grupo y con el tiempo se convirtió en un fenómeno. Tu fuerza y ​​determinación me encantan. Los mejores deseos para ti y tu familia"; "Gracias Dios por tu creación", y "Ricky Martin que descanses. Vale la pena, eres un gran artista e intérprete; nos alegras con tus canciones y nos haces bailar. Gracias por llenarnos el alma con tu música", fueron otros comentarios. Ricky Martin Credit: (Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda, el también actor atraviesa por un gran momento personal al lado de su esposo Jwan Josef y sus cuatro hijitos. A nivel profesional Ricky Martin también está triunfando con la gira que realiza, en este momento por Estados Unidos, en colaboración con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ricky Martín enciende las redes con foto desnudo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.