Ricky Martin demanda a su sobrino por extorsión, persecución maliciosa y abuso del derecho El cantante puertorriqueño presentó la demanda contra Dennis Yadiel Sánchez Martin este miércoles ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Semanas después de que un tribunal archivara el caso por violencia doméstica contra Ricky Martin, ahora es el cantante quien ha puesto cartas en el asunto demandando a su sobrino Dennis Yadiel por semejantes acusaciones. El artista presentó dicha demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, este miércoles por, entre otras cosas, extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, daños y perjuicios causados. Este paso llega casi dos meses después de que su sobrino le denunciara por acoso. Una acusación que Ricky negó y que la justicia desestimó el 21 de julio en un tribunal. Decidido a no dejar pasar por alto los daños que esos señalamientos han causado a su persona, su carrera y también a sus seres más queridos, Ricky Martin ha dado el paso ante la justicia. Ricky Martin Ricky Martin | Credit: (Photo by John Phillips/amfAR/Getty Images for amfAR) En la demanda interpuesta por el puertorriqueño, se solicita una indemnización económica que asciende a los $30 millones. La razón por la que su equipo de abogados alega esta cantidad se debe a la cancelación de "contratos millonarios y proyectos artísticos presentes y futuros" que esta situación supuso para el intérprete. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los daños pecuniarios causados a consecuencia de estas acciones se cuantifican en una suma no menor de US$ 10 millones", lee el documento judicial, el cual informa de cómo esa situación ha producido "daños a la reputación del demandante, quien hasta que la Orden de Protección fuese de conocimiento público, gozaba de una reputación intachable ganada a través de su larga trayectoria artística y altruista por los últimos casi 40 años de su vida", informa su gabinete. Hasta la publicación de este artículo, se desconoce cuál ha sido la reacción de la parte demandada ante lo ocurrido.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ricky Martin demanda a su sobrino por extorsión, persecución maliciosa y abuso del derecho

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.