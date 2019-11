¡Indignado! Ricky Martin defiende a puertorriqueño que sufrió discriminación en una farmacia Ricky Martin alzó su voz en las redes sociales pidiendo a sus seguidores que rieguen la voz contra la farmacia CVS porque “suficiente es suficiente". By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Indignado por la situación que tuvo que atravesar un compatriota puertorriqueño, Ricky Martin alzó su voz en las redes sociales pidiendo a sus seguidores que rieguen la voz porque “suficiente es suficiente”. Con el hashtag #BoycottCVSVsPuertoRico, el cantante boricua comenzó su mensaje. “Se le pidió a José Guzmán Payano, estudiante de tercer año de la Universidad de Purdue, de Puerto Rico, en un CVS de Lafayette, Indiana, que comprobara su estatus migratorio. Payano estaba comprando medicamentos para el resfriado que requerían una forma válida de identificación emitida por el gobierno y mostraba su licencia de conducir puertorriqueña”, explicó el intérprete en su sentido mensaje. “Los empleados de CVS lo rechazaron, incluso después de que él explicara que Puerto Rico es una comunidad estadounidense. Incluso lo rechazaron cuando mostró su pasaporte estadounidense”. El suceso tuvo lugar el fin de semana y fue la madre del estudiante, Arlene Payano Burgos, quien expresó su indignación por el incidente en una publicación en Facebook. La dolida madre, que culpa del problema al presidente Donald Trump, pidió a familiares y allegados que regaran la voz hasta llegar a medios de comunicación. El joven estudiante habló con Despierta América esta mañana y dijo haber sentido vergüenza. CVS, después de ser contactado por la familia, reconoce que investigará el incidente y confirmó que aceptará una licencia de Puerto Rico. Advertisement EDIT POST

