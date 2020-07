Ricky Martin confiesa de época previa a compartir su orientación sexual con el mundo: “Estaba deprimido” El cantante boricua habló de la lucha interna que tuvo que librar en uno de los mejores momentos de su carrera. ¡Mira lo que dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante puertorriqueño Ricky Martin confesó que durante uno de los mejores momentos de su carrera artística estaba sumido en una profunda tristeza debido a que le costaba aceptar públicamente su orientación social. Durante el más reciente episodio del programa radial Proud Radio en Apple Music, el astro boricua dijo a la presentadora británica Hattie Collins que mientras la canción “Livin’ la vida loca" sonaba sin parar en la radio, él se encontraba deprimido. "Mi música se escuchaba en todo el planeta, a pesar del idioma. Yo pude haber saludado a Dios, pero no estaba viviendo en plenitud. Estaba triste; estaba deprimido", admitió. "Podía pararme sobre el escenario porque esa era la única manera en la que podía balancear mis emociones, salirme de esta gran tristeza en que me estaba moviendo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según recordó Martin, luego del éxito mundial de ese tema se encontró en Australia en 1999 en medio de una gira mudial que lo llevaría a Sudamérica cuando decidió no continuar. Una vez en su casa, enfrentó su necesidad de "silencio, llorar, enfadarse y perdonarse”, agregó. Fue entonces que decidió "poner todo en orden" en su vida y eventualmente compartir su orientación sexual con personas más allá de su círculo más cercano. Anunciarlo en sus redes en el 2010 lo hizo "feliz", dijo. “Dije: Rick, eres muy afortunado, homosexual, hombre. Eres homosexual. Y lo escribí y presioné enviar y luego lloré como loco", recordó el cantante. "Y he sido súper feliz desde entonces".

