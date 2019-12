Ricky Martin comparte un video subidito de tono y las redes arden en llamas El cantante puertorriqueño hizo honor a su sentido del humor y buenos atributos al mostrar una sexy grabación agarrándose la entrepierna. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Ave María! Aunque estamos en pleno invierno, Ricky Martin disparó la temperatura y nos hizo sentir unos calores poco propios de estas fechas. A sus 47 años, el cantante ha vuelto a dejarnos sin palabras con su deslumbrante físico durante su asistencia al show de Dior Men's Fall en Miami. Siempre generoso con sus seguidores, Ricky compartió el momento en el que se alistaba para acudir a uno de los eventos de moda más importantes del año. Además de enseñarnos el espectacular traje blanco que llevaba, hizo un movimiento de lo más sexy y, a lo Michael Jackson, se agarró la entrepierna con un estilazo que solo él tiene. Una grabación de lo más cómica y bien intencionada que ya recorre las redes por su alto contenido de sensualidad. Siendo Ricky, ¡no puede ser de otra manera! Y claro, como era de esperarse, fans y no fans se quedaron boquiabiertos. Hace un par de años ya nos pasó lo mismo cuando una traviesa Penélope Cruz compartió una foto de lo más insinuante de Ricky durante la grabación de la serie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. Una imagen por la que le estaremos eternamente agradecidos a Pe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toca ponerse serios, algo un poquito difícil con estas increíbles vistas. Nuestro querido Ricky se ponía así de guapo para asistir al inigualable desfile de Dior, al que acudió acompañado de su esposo Jwan Yosef. La parejita dijo presente y volvió a llamar la atención por sus estilos tan únicos y originales, que hicieron las delicias de los fotógrafos en la alfombra roja del evento. Siempre un placer verlos así de felices y enamorados. Advertisement

Close Share options

Close View image Ricky Martin comparte un video subidito de tono y las redes arden en llamas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.