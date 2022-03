"Vamos a esperar un poquito más": Ricky Martin cuenta por qué no ha habido boda por todo lo alto con Jwan Yosef Ricky Martin ha dicho que el hecho de que aún no haya habido una boda por todo lo alto no se debe a una crisis en su relación con el artista sueco de origen sirio Jwan Yosef. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando en 2018 Ricky Martin contrajo matrimonio civil con su novio Jwan Yosef, la pareja apostó por una celebración íntima a la que solo asistieron sus familiares. Aunque luego de que se supiera que estaban casados, el cantante aseguró que pretendía hacer una boda "por todo lo alto", lo cierto es que hasta ahora dicha celebración no ha tenido lugar y muchos se han preguntado cuál es la razón para que la pareja haya dejado atrás la idea de festejar a lo grande su amor. Ahora el intérprete boricua ha despejado dudas, y ha dicho que el hecho de que aún no haya habido una boda por todo lo alto no se debe a una crisis en su relación. Jwan Yosef Credit: Jwan Yosef/Instagram "Lo que pasa es que nosotros nunca peleamos, pero cuando peleamos es cuando hablamos de la boda porque él quería una boda grande y yo quería una boda un poquito más íntima, y después él quería la boda más íntima y yo dije: 'No, vamos a hacerlo en grande'. Entonces siempre viene ese conflicto, que en realidad no son conflictos", dijo Ricky Marin en entrevista con Pati Chapoy en el programa mexicano Ventaneando. "Nos ponemos nerviosos cuando hablamos de estas producciones grandes de boda, pero es que fue tan íntimo, los hicimos porque nos miramos cuando vimos que sus padres estaban con nosotros, habían viajado a visitarnos, mis padres estaban con nosotros; nos miramos y dijimos: 'Lo hacemos ahora, vamos a buscar el juez', y así fue mi boda, muy íntima, no había ni 15 personas. Y luego vendrá la boda para los amigos y ya te dejaremos saber, pero vamos a esperar un poquito más"", relató. Jwan Yosef y Ricky Martin Credit: Google Celebridades/Instagram No obstante, el astro boricua no descarta la posibilidad de un gran festejo con el amor de su vida, pero no por el momento. "Vamos a esperar un poquito más", aseguró. En la entrevista, el cantante de "Livin' La Vida Loca" contó cómo había conocido a su pareja. "Nos conocimos en las redes sociales, nos conocimos en Instagram, yo colecciono arte de artistas conceptuales, y obviamente por el algoritmo me llega su arte y dije: 'Qué bonito arte, ¿Quién es el pintor?' y luego veo el pintor y digo: 'Ah, qué bonito pintor'". Luego el puertorriqueño se comunicó con el artista y le dijo? " 'Me gusta mucho tu arte' y estuvimos hablando a través de las redes sociales, no por teléfono, de una manera muy platónica por seis meses y según nosotros resolvimos el mundo con nuestras conversaciones y luego pasan seis meses… el resto es historia", dijo. Jwan Yosef y Ricky Martin Credit: Neilson Barnard/Getty Images for LACMA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de haber formado una hermosa familia con Jwan Yosef, que incluye a sus hijos Valentino, Mateo, Renn y Lucía, el cantante afirma que lo necesario para lograr una relación sólida es el respeto. "Con mucha honestidad y mucha transparencia, hablamos y hablamos de la vida, de todo y somos dos hombres que somos fuertes y amorosos, respetuosos y enamoradizos. Nos enamoramos todos los días y nos acostamos abrazados todos los días", sostuvo.

