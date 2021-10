Ricky Martin asegura que no se ha realizado ningún tratamiento estético en el rostro: "No tengo nada que esconder" Tras la fuerte controversia ocasionada por un cambio en la cara de Ricky Martin, el cantante relató lo que le ocurrió. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Ricky Martin estuvo en el ojo del huracán porque su rostro se mostraba tan diferente que surgieron especulaciones sobre un posible tratamiento estético del cantante. Incluso, se desataron una serie de bromas al respecto. Ante la situación, el intérprete de "Livin' la vida loca" decidió desmentir los rumores. "Estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados, preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y no me hecho nada en la cara, te lo juro, no. Mira tengo líneas", explicó el un video que dio a conocer en sus historias de Instagram. "Si me pongo bótox me pongo fillers se los hubiese dicho porque no tengo nada que esconder". El también actor explicó detalladamente lo que le sucedió y le causó ese aspecto inusual en la cara. "El día de la entrevista lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas y creo que ahí vino una reacción rara a mi piel porque, simplemente, me inflamé. Pero fuera de eso fue un día normal. Eso sí, no quise cancelar la entrevista con todo y la inflamación; lo hubiese hecho para que no tuviese hoy que estar haciendo este video", mencionó. ricky martin Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El exMenudo reiteró que "está todo bien. Insisto, mi vida está normal, estoy muy saludable"; incluso, le dio unos golpecitos a su rostro para demostrar que no tiene nada extraño. "mira, no hay nada, no hay nada". Ricky Martin Al finalizar, Ricky Martin aprovechó para promocionar la gira que está realizando con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, cuya próxima presentación será en Chicago, Estados Unidos.

