Archivan el caso por violencia doméstica contra Ricky Martin El Tribunal de San Juan, Puerto Rico, archivó la orden de protección emitida contra Ricky Martin por supuesta violencia doméstica contra su sobrino, quien alegaba haber tenido una relación con el cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricky Martin Credit: Mezcalent.com Una jueza del Tribunal de San Juan, Puerto Rico, archivó este jueves la orden de protección emitida contra Ricky Martin por supuesta violencia doméstica, luego de que un sobrino del cantante alegara que lo estaba acosando por haber puesto fin a una supuesta relación. De acuerdo el equipo legal de Martin, la decisión de anular el caso vino del propio sobrino, de 22 años. El joven, quien estuvo acompañado de su abogada, la licenciada Jessica Bernal, explicó a la jueza que había tomado esta decisión libremente. "La jueza le hizo las preguntas pertinentes. Le preguntó si alguien le hizo alguna amenaza, si alguien le había ofrecido algo a cambio y dijo que no, que esto era una decisión libre y voluntaria de él, final y firme", dijo al diario puertorriqueño Primera Hora Joaquín Monserrate, uno de los abogados del cantante. Ricky Martin Ricky Martin | Credit: Mezcalent.com Ricky Martin participó de manera virtual en la audiencia, pero el intérprete de "La mordidita" no llegó a testificar. "No lo dejaron ni abrir la boca. Lo primero que dijo el abogado [del sobrino] cuando abrió la sala fue: 'Vuestro honor, quiero comenzar diciendo que estoy solicitando el archivo de esta querella", dijo Monserrate. El sobrino de Ricky Martin solicitó el pasado 1 de julio una orden de alejamiento contra Martin bajo las leyes de violencia doméstica de Puerto Rico, en la que sostenía que el artista lo acosaba después de haber puesto fin a una supuesta relación. El cantante desde un principio negó todas las acusaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hubo muchos titulares sensacionalistas sobre este asunto", escribió el equipo legal de Martin en un comunicado. "[El caso] no fue más que reclamos desafortunados de un ciudadano".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Archivan el caso por violencia doméstica contra Ricky Martin

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.