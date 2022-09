El abogado de Ricky Martin reacciones a nuevas denuncias de acoso sexual El abogado de Ricky Martin ha reaccionado a la presentación de una nueva denuncia de acoso sexual contra el astro boricua. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La pesadilla de Ricky Martin parece no acabar. Cuando la denuncia de violencia sexual de su sobrino ya había quedado en el pasado, el astro boricua ahora afronta una nueva demanda por acoso sexual. El abogado de Martin, José Andréu-Fuentes, salió al paso de esta nueva denuncia. "Estas afirmaciones son tremendamente ofensivas y completamente desvinculadas de la realidad", dijo a People a través de un comunicado. "Cuando este hombre anteriormente hizo acusaciones similares, su caso legal tuvo que ser retirado, sobre todo porque él mismo admitió bajo juramento que Ricky Martin nunca lo había agredido de ninguna manera", añadió. Ricky Martin Ricky Martin | Credit: Daniele Venturelli/WireImage "Ahora, después de haber sido demandado por tratar de extorsionar al Sr. Martin, él está tratando de difundir sus mentiras nuevamente. Ya es hora de que los medios de comunicación dejen de darle a este individuo profundamente preocupado el oxígeno de la publicidad y le permitan obtener la ayuda que tan claramente necesita", indicó Andréu-Fuentes. De acuerdo con Associated Press, una fuente aseguró que el viernes el sobrino del cantante, Dennis Yadiel Sánchez Martín, interpuso una nueva demanda en un departamento de policía en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. La demanda alega agresiones sexuales y actos lascivos de parte del cantante entre los años 2013 y 2015, cuando su sobrino tenía 12 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A inicios de septiembre se supo que Ricky Martin había presentado una demanda contra su sobrino ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, daños y perjuicios causados. En dicha demanda se solicita una indemnización económica que asciende a los $30 millones, por la cancelación de "contratos millonarios y proyectos artísticos presentes y futuros" que las denuncias de su sobrino provocaron.

