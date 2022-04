A pocos días de nacer su nieta, Ricardo Montaner publica un triste mensaje Después de compartir la felicidad de la llegada de su amada nieta Índigo, el cantante venezolano publicó una noticia no tan bonita como quisiera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los Montaner ha sido una fiesta estos días. La llegada de la pequeña Índigo ha llenado de pañales, biberones y llantos bonitos el hogar. Feliz con su nieta Índigo en casa, Ricardo Montaner celebraba el nacimiento de la bebé por todo lo alto con unos preciosos mensajes de orgulloso abuelo. Sin embargo, apenas días después de la buena nueva, el artista ha compartido un escrito no tan bonito. La tristeza se ha apoderado del intérprete venezolano por algo que de alguna manera empaña el sueño vivido todos estos días. Ha sido a través de su cuenta de Twitter que ha compartido este sentimiento de pena y desconsuelo con sus seguidores. Ricardo Montaner Credit: mezcalent.com "Apenas hace unos días que nació y ya enfrentamos nuestra primera separación, la extraño y apenas hace un rato que la dejé en su casa con sus padres, volver es mi próxima meta en la vida…", escribió con nostalgia. Y es que, el intérprete de "La gloria de Dios" ha de cumplir con sus compromisos profesionales que tiene en su agenda y que implican alejarse de su princesa. Afortunadamente, Evaluna está arropada por su madre, Marlene, quien está siendo otro gran apoyo para la recién convertida en mamá y, por supuesto, su esposo Camilo, quien se mantiene al lado de sus dos grandes amores. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Los felices papás están desconectados de las redes por motivos obvios. Desde que anunciaran la llegada de su primera hija con unas entrañables fotos de sus pies, no han vuelto a asomarse por las plataformas. De momento tienen un trabajo mucho más importante que hacer.

