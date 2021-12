Ricardo Montaner se lleva el mejor regalo de Navidad Ricardo Montaner compartió con sus seguidores la tremenda alegría que le despertó el poder sentir las pataditas de su nieto Índigo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricardo Montaner no podía tener un mejor regaló en estas Navidades, ahora que está próximo a convertirse en abuelo del pequeño Índigo, el bebé que esperan su hija Evaluna y el cantante Camilo Echeverry. El intérprete de "Me va a extrañar" compartió con sus seguidores la tremenda alegría que le despertó el poder sentir las pataditas de su nieto desde el vientre de su hija. "Si Dios permite, en la próxima navidad #Índigo saldrá en la foto", escribió el cantante. "Aquí mi sonrisa de felicidad revela que acababa de sentir sus pataditas por primera vez como regalo de navidad. Dios es maravilloso..!", dijo. El pasado mes de octubre Evaluna y Echeverry revelaron que estaban a la espera de un bebé en "Índigo", el video musical que estrenó el futuro padre. "¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido?", dice la canción. "No sé si es posible pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo". Desde entonces, Montaner no ha dejado de mostrarse como un abuelo sumamente feliz. "Se acabó el secreto, ya lo puedo gritar con libertad ¡Voy a ser abuelito de Índigo y será mi número cinco. Explota mi alma de felicidad. Dios es bueno", dijo en exclusiva a People En Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso en Instagram, Montaner y su esposa Marlene compartieron su alegría ante la noticia. "Nos explota el corazón de felicidad", dijo el intérprete junto a un video celebrando el embarazo de Evaluna. Según Echeverry, fue él quien primero sintió los síntomas del embarazo. "Nos enteramos que estaba embarazada porque en Santiago de Compostela, alguien se mareó. Ustedes dirán, 'Evaluna...' ¡No! Camilo se mareó, se mareó mucho y nunca le pasa", dijo Evaluna.

