La foto por la que Ricardo Montaner "regañó" a su hija Evaluna y a Camilo Si bien Evaluna se convertirá en mamá en unos meses, Ricardo Montaner no está dispuesto a dejar de "regañar" a su hija como si siempre fuese su pequeña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camilo y Evaluna Credit: Instagram Si bien Evaluna se convertirá en mamá en unos meses, Ricardo Montaner no está dispuesto a dejar de "regañar" a su hija como si siempre fuese su pequeña, y así se lo ha hecho saber en una de las últimas fotos de Camilo Echeverry en Instagram. Camilo compartió unas sexys y divertidas fotos junto a Evaluna en lo que parece ser un camerino, y el padre de la joven no dudó en comentarlas. "Aquí, se volvieron locos… Explíquenme. Los papás de #índigo", dijo Montaner a modo de broma a los jovencitos, y su comentario acaparó miles de likes por parte de los seguidores. En las fotos Evaluna aparece agachada ante Echeverry sacando la lengua, en otras este la carga, y también aparecen mirándose con el amor que ambos se tienen, y que ahora ha sido bendecido con la espera de un bebé. Las imágenes han generado muchos comentarios por parte de los seguidores, quienes disfrutan cada segundo de la relación de los cantantes. "Y así señores, se creó índigo", "son tan hermosos", "amor del bueno", "hermosos, Dios bendiga a su familia siempre", dijeron los seguidores. Camilo y Evaluna Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente los novios anunciaron que estaban a la espera de un bebé. "Me di cuenta porque empecé a hacer pipí muchas veces al día, ¡jajaja! La verdad, esa fue mi razón de decir '¡mmh! Voy a hacerme una prueba'. Y así fue, me enteré con mi madre en República Dominicana, el día del concierto que tuvimos en familia", dijo Evaluna a Mezcalent. Desde el primer momento Montaner se ha mostrado como un abuelo orgulloso con la noticia. "Se acabó el secreto, ya lo puedo gritar con libertad ¡Voy a ser abuelito de Índigo y será mi número cinco. Explota mi alma de felicidad. Dios es bueno", dijo en exclusiva a People En Español. El hecho de que Evaluna esté embarazada no impide que los cantantes se la estén pasando de maravilla. Hace unos días la joven subió al escenario con su pancita y bailó con Echeverry en pleno escenario, mientras cataban los temas "Machu Picchu" e "Índigo.

