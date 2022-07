Ricardo Montaner disfruta con su familia en la playa: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ricardo Montaner llega a la playa con su familia en Miami Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group ¡Cuando calienta el sol! Ricardo Montaner con toda la familia en la playa: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Ricardo Montaner Ricardo Montaner llega a la playa con su familia en Miami Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group El cantante fue fotografiado por el lente del paparazzi disfrutando de un día de playa en Miami junto a su familia. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio J Balvin El cantante colombiano J Balvin Asistir a la fiesta de las estrellas de la MLB en Los Angeles Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El cantante colombiano y su novia Valentina Ferrer posando en la alfombra de la fiesta de las estrellas de la MLB organizada por Michael Rubin, de Fanatics, celebrada en el City Market Social House en el centro de Los Ángeles. 2 de 6 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian regresa de su discreta escapada romántica a Australia para ver a Pete Davidson La estrella de telerrealidad desembarcando de su avión privado en Los Ángeles después de pasar tiempo con su novio, Pete Davidson, en Australia. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Brad Pitt Brad Pitt impacta en la alfombra roja de Berlín con pollera y borceguies Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El actor de 58 años apostó por lucir una falda al llegar al estreno de la película Bullet Train, en Berlín. 4 de 6 Ver Todo Bad Bunny Bad Bunny asiste al Derby de la MLB en el Estadio de los Dodgers en LA Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group El intérprete de "Me porto bonito" asistió al juego del derby de jonrones de la MLB en el estadio de los Dodgers en Los Ángeles, California. 5 de 6 Ver Todo Georgina Rodríguez Georgina Rodriguez es una mamá a todo dar llevando a sus hijos al concierto de Rosalía en Madrid Credit: Photo © 2022 Zuma Press/The Grosby Group La pareja del futbolista Cristiano Ronaldo con una sonrisa de oreja a oreja llegando a un estadio en Madrid con sus hijos para asistir al concierto de Rosalía. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

