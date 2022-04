WOW ¡Qué rápido! ¡Otro bebé en camino para la familia Montaner! Tras la llegada de Índigo, la bebé de Camilo y Evaluna, ¡la cigüeña vuelve con un nuevo nieto para Ricardo Montaner y su esposa Marlene! Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡En las familias numerosas las alegrías se multiplican! Eso ha de pensar el intérprete de En el último lugar del mundo… ¡Ricardo Montaner y su esposa, Marlene Rodríguez, disfrutan la alegría de estar esperando un nuevo nieto! Esta vez el anuncio de la llegada de la cigüeña estuvo a cargo del integrante del dúo Mau y Ricky, Mau Montaner, quien junto a su esposa Sara Escobar, compartió que esperaban un bebé al que pondrán por nombre Apolo, con un artístico y entrañable clip. La pareja compartió varias imágenes polaroid de cómo vivieron en la intimidad la aventura de saber que iban a convertirse en papás por primera vez. En el video pueden verse imágenes de ecografía, así cómo instantáneas de la pancita de la felicidad mamá en estado de buena esperanza. El papá primerizo también quiso cantar al oído de su bebé… ¡Qué belleza! Recientemente, Evaluna Montaner y el cantante Camilo dieron la bienvenida a su primera hija, Índigo. Rodeada de amor entre tantos tíos, ya se sabe que la madrina de la niña será Manuela Echeverry, Manuelita, la hermana de Camilo. Tan solo dos semanas de después de nacer, Índigo debutó como modelo de ropa infantil. Camilo, Evaluna Montaner Credit: IG/Evaluna Montaner SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unas semanas Ricardo Montaner sorprendía con un recuerdo del pasado en el que escribía… "Hablando de bebés", cuando él ya sabía que su nuevo nieto venía ya en camino. Sin duda, muchas alegrías para estar popular familia tan querida en el medio artístico. Las reacciones al anuncio de la llegada de Apolo no se hicieron esperar. La feliz abuela fue la primera en contestar: "Mis hijos. Qué felicidad. Los amo inmenso a los tres. Dios es bueno siempre. ¡UFF!", exclamó muy emocionada Marlene. "Se llenó la casa de bebés", le felicitó una usuaria. Ricardo Montaner Marlene Credit: IG Ricardo Montaner Muchos famosos como Bárbara de Regil reaccionaron también con emoción al anuncio. ¡Felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image WOW ¡Qué rápido! ¡Otro bebé en camino para la familia Montaner!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.