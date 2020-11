Close

Ricardo Montaner hace un triste anuncio: "Nos vino a visitar Mr. COVID-19" Meses después de perder a su primo Carlos por culpa del coronavirus, el cantante ha hecho público que el virus ha regresado a su familia. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre positivo y con mucha fe, Ricardo Montaner mostró su preocupación al anunciar la llegada de la COVID-19 de nuevo a su familia. Lo hizo a través de un mensaje en en su perfil de Twitter donde se sinceró con sus millones de seguidores sobre cómo afrontan la situación. "Parte de la familia ha sido tocada por la COVID-19, Carlitos perdió la batalla, pero el resto, todos han salido con éxito. Ahora estamos orando por Ruper, nuestro aliado desde hace 30 años. Oramos por él y sabemos que Dios tiene el control", escribió convencido. Aunque no detalló exactamente quiénes lo habían superado del clan familiar, sí confirmó que el virus se había paseado a sus anchas por sus vidas, saliendo vencedores sus seres queridos en esta batalla. Todos menos Carlitos, su primo residente en España que el pasado mes de marzo perdió la vida por culpa de esta terrible condición. El artista lo despidió en redes con mucho amor y, una vez más se aferró a esa fe inquebrantable que sigue siendo su mejor aliada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo creo en el Dios de la salud", escribió. El venezolano disfruta de su retiro temporal debido a la pandemia en Samaná, su paraíso particular en República Dominicana. Allí recibe a sus hijos, nueras, yernos y nietos, su mayor premio en más de 4 décadas de profesión. Deseamos una pronta recuperación a los miembros afectados para que salgan de esta pesadilla lo antes posible. Fuerza.

