¡Ya está bueno!” Ricardo Montaner habla del derroche de amor entre Evaluna y Camilo en redes ¿Celos? Así respondió Ricardo Montaner ante una publicación de Evaluna dedicada a Camilo By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante Ricardo Montaner reaccionó a las críticas y memes que han protagonizado su hija Evaluna Montaner y su esposo Camilo, en las redes sociales donde han sido criticados por sus constantes muestras de cariño. En la más reciente fotografía publicada por Evaluna, en la que señalaba que se había puesto “guapa” para su marido en motivo de celebrar el lanzamiento de su último disco, los seguidores continuaron burlándose de la pareja a lo que Montaner comentó con la frase: “¡Ya está bueno!”. En la misma fotografía, uno de los seguidores de Instagram le comentó a la joven artista que debería esconderse debajo de la cama para que evite escuchar una vez más a su esposo cantando a lo que ella le respondió: “Si supieras lo feliz que me hace”. Dicho comentario tiene casi 13,000 ‘me gusta’. La misma fotografía también fue comentada por el cantante colombiano quien haciendo caso omiso a las constantes críticas y chistes, no pudo evitar seguir elogiando la belleza de su mujer. Image zoom El jueves, los recién casados habían sido tendencia en Twitter luego de que se hicieran virales un sinnúmero de memes inspirados en lo románticos que son y de cómo Camilo está dedicándole canciones y bonitos mensajes a su mujer, muchos considerándolos “cursis” y “empalagosos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las etiquetas #Camilo y #Evaluna fueron tendencia en Twitter, en el que los usuarios compartieron chistes haciendo referencia a lo “cansada” que debe estar la cantante de tantas dedicaciones románticas de su esposo. Camilo está viviendo uno de sus mejores momentos en su vida personal y profesional. Está viviendo su luna de miel y lanzó este viernes en la madrugada su nuevo disco, el primero de su carrera como solista y dedicado a su esposa, familia y seguidores. Advertisement

