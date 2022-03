Ricardo Montaner y su familia de luto: "Se fue y nos dejó solos" El cantante compartió su dolor ante la pérdida de alguien que marcó su vida y se ha ido antes de lo pensado. "Dios en su infinita misericordia ya lo recibió allá arriba en la cima del cielo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El corazón de Ricardo Montaner y su familia está roto. Acaba de fallecer una de esas personas que se lo inundó de alegría y buenas conversaciones durante muchos años. Con profundo pesar pero también con el agradecimiento de haberle tenido en su vida, Ricardo Montaner le dio el último adiós con unas palabras cargadas de sentimiento y amor. "Al final tuvo razón, se iba a ir pronto, tengo dolor y enojo, pero tengo también un profundo agradecimiento por todas las charlas que me dedicó y por todas las cuentas de los restaurantes que se apresuró a pagar, también agradezco su talento y el habernos elegido a todos los Montaner como sus parientes cercanos, su familia, el sitio a donde llegar sin aviso y con confianza. El Tío Rozin, el de La Peña se fue y nos dejó solos", escribió el artista em sus redes sociales. miralos Credit: IG/Ricardo Montaner Se trata, nada más y nada menos, que del periodista y comunicador, además de amigo y casi familia de los Montaner, Gerardo Rozín, responsable de entrevistas entrañables al venezolano y múltiples celebridades. El comunicador partía a los 51 años debido a un tumor cerebral, tal y como confirmó el diario argentino La Nación en sus páginas. Emanaba una simpatía, empatía y un gran respeto por ese público que le seguía de manera fiel. "Le hablé de Dios porque era mi deber y aunque no me creía me supo escuchar con emoción y respeto a mi fe, a la fe que el decía no tener. De todos modos estoy seguro que Dios en su infinita misericordia ya lo recibió allá arriba en la cima del cielo, donde deben llegar a descansar las buenas personas como el tío ROZIN", concluyó Ricardo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de "Déjame llorar" pasó muchas veces por sus programas y conversó de temas personales y de la vida que les unieron no solo delante, sino también detrás de las cámaras. De ahí que toda la familia, incluido Camilo, hayan compartido mensajes de amor hacia él y su familia. Evaluna Montaner escribió en sus historias de Instagram: "Te vamos a extrañar, tío Rozín. En el cielo están los mejores restaurantes y la música más bonita. Te amamos", expresó la pronto mamá junto a otros mensajes de sus hermanos Ricky y Mau. Que En Paz Descanse y gracias por tantos momentos buenos de televisión.

