Ricardo Montaner contesta a la sicóloga que criticó su foto dando un beso en la boca a su hijo Semanas después de publicar una imagen junto a su hijo Ricky, la mujer se dirigió así al artista. "Un límite le pido". El cantante no se quedó callado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sereno, enamorado de la vida, su carrera, su familia y siempre con proyectos en la mira, Ricardo Montaner atraviesa un momento esplendoroso. Sin embargo, cuando le tocan lo suyo, no tiene problema en intervenir y, de forma pacífica, defender lo que considera justo. En estos días el respetado cantante vivió un suceso bastante incómodo en las redes sociales. Semanas después de publicar una tierna imagen junto a su hijo Ricky Montaner de pequeño en la que le daba un beso en la boca, una sicóloga rescató la publicación y criticó este gesto con unas duras palabras. "Ricardo Montaner besando a su hijo en la boca, de no más de 7 años de edad. Un límite te pido", le expresó en su cuenta de Twitter. Lejos de dejarlo pasar, el venezolano no dudó en responder a Flor Rodríguez con templanza, pero también con claridad y rotundidad. "Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia… luego de todo eso, me vuelves a psicoanalizar", le respondió. Ricardo Montaner Credit: mezcalent.com Desde el perfil de esta sicóloga se siguió analizando momentos familiares de los Montaner señalando sus maneras de mostrar afecto como las inadecuadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una familia aglutinada, con dificultades para marcar los limites. Muestras de afecto excesivas, que invaden el espacio del otro. ¿Besos entre hermanos?", prosiguió. Incluso se atrevió a compartir una foto de la boda de Ricky Montaner que, según ella, tampoco muestra actitudes correctas. La sicóloga utilizó varias de sus historias de Instagram para analizar con sus seguidores a la familia Montaner. Pero no fueron los únicos a quienes puso en el punto de mira, también se atrevió a publicar una foto de Toni Costa dando un besito a Alaïa. ¿Análisis profesional o estrategia publicitaria? Sea como fuere, las publicaciones de Flor han tenido un gran feedback por parte de sus seguidores, y esto parece que continuará.

