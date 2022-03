Ricardo Montaner califica de "acto despiadado" lo que Residente ha hecho a J Balvin en su canción Tras el estreno del tema de 8 minutos de René Pérez despellejando al colombiano sin llegar a mencionarlo, el artista venezolano ha intervenido con una carta contundente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya está aquí. El tema de más de 8 minutos de René Pérez 'Residente' disparando artillería pesada contra J Balvin ya está al alcance de todos. Su video en Youtube ya es tendencia y todo un acontecimiento por todo lo que en él se dice. El puertorriqueño se ha despachado a gusto contra el colombiano opinando sin filtro ni pelos en la lengua sobre su vida y su carrera. Eso sí, sin mencionar su nombre en ningún momento. Con apenas un micrófono delante, unos cascos encima y su gorra, René arrancó lo que va a ser el tema más polémico del momento, si no del año. Una situación tan morbosa como triste que ya ha tenido las primeras reacciones por parte de compañeros del mundo de la música. Por ejemplo, Ricardo Montaner, quien a través de Twitter expresó su sentir. Ricardo Montaner Ricardo Montaner | Credit: IG/Ricardo Montaner "Es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón", inicia este escrito al que siguieron más párrafos con rimas poéticas que representa la opinión de un veterano de la música que ha vivido mucho. "El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…", añadió. El intérprete de temas como "Déjame llorar", "Vamos pa la conga" o "La gloria de Dios", al igual que muchos otros que escucharon la letra de Residente, quedaron impactados por todo lo que allí dice y dispara. "El pueblo luchando, los están matando, y el tipo sube fotos de Ghandi rezando.... pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental... no entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra 'lealtad' porque se le olvida... es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello", lee tan solo una de las partes. Sin mencionar directamente a J Balvin, no hay que pensar mucho para entender quién es el destinatario de tales ataques. Residente y J Balvin Credit: Mindy Best/Getty Images for SXSW; Kevin Mazur/Getty Images for Global Citizen VAX LIVE El enfrentamiento se remonta al año pasado cuando el colombiano pidió boicotear los premios Grammy Latinos. Una situación que provocó el malestar de Residente quien no dudó en mandarle un mensaje poco cordial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no hubieses ido a los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. Seguro que tenías hasta cambio de ropa para cada premio", dijo en redes, además de comparar su música y canciones con un carrito de perritos calientes. A partir de aquí, los ataques y reacciones por ambos lados y de diferentes formas han sido intermitentes hasta llegar al momento presente. Como era de esperar, Residente y su trabajo "El caballero de los espejos" ya se han hecho virales en todas las plataformas.

