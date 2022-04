"Índigo es una hermosa niña": Ricardo Montaner no esconde que es el abuelo más feliz La nieta de Ricardo Montaner nació hace solo unos días y la familia no puede estar más centrada en la pequeña hija de Evaluna y Camilo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Ricardo Montaner no esconde que en estos momentos es el abuelo más feliz del mundo! Su tan esperada nieta nació hace solo unos días y la familia no puede estar más centrada en la pequeña hija de Evaluna y Camilo. "Como se podrán imaginar, esta casa, inclusive nuestra respiración de estos días, se llama Índigo", dijo en un video en sus redes sociales desde la casa en Miami donde nació la bebé. "Índigo no es una canción y tampoco es un sueño, ya es una realidad, así que quería darles las gracias por tantos mensajes de cariño que nos han enviado a toda la familia", añadió. "Índigo es una hermosa niña que les manda muchos besos y muchos abrazos y que, ojalá pronto, ya salga de gira con sus papás y algún día con sus abuelitos y sus tíos. ¡Que viva el amor!", dijo Montaner. El abuelo orgulloso no dejó de contar los minutos para el nacimiento de la pequeña, tiempo en que recordó con hermosas fotos cuando su Evaluna también era una bebé. "Existe la felicidad, pero también existe el estado más feliz de la felicidad… Ahí mismo estoy ahora, en #ElEstadoMasFelizDeLaFelicidad Y tiene que ver inclusive con este preciso momento, al lado de Marlene, solo al lado, en silencio, pero al lado", escribió en Twitter. Camilo y Evaluna dieron la bienvenida a Índigo esta semana e informaron a todos sus seguidores del acontecimiento. "Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa", dijo el padre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De Evaluna, quien dio a luz con ayuda de una partera en su propia casa, dijo: "Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa! Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá!! Creció La Tribu".

