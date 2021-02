Close

Ricardo Crespo rompe el silencio tras su arresto por presunto abuso sexual de su hija La exesposa del reconocido actor lo acusó de abusar sexualmente de su hija de 14 años. ¡Mira lo que respondió! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor y cantante Ricardo Crespo, que formó parte del grupo Garibaldi, ha respondido por primera vez a las acusaciones de abuso sexual de su hija de 14 años por las que se encuentra encarcelado. El artista de 45 años, que enfrenta cargos por delito sexual agravado y permanece en prisión preventiva en México, dijo a través de un comunicado divulgado en el programa de televisión De primera mano que desconoce las razones por las que su exesposa y madre de su hija Valentina lo acusa de esos crímenes. Dijo que cuando fue detenido se quedó sorprendido, paralizado y atónito de las cosas "monstruosas" que se le estaban imputando y que no había realizado ningún comentario al respecto hasta informarse sobre lo que estaba pasando. Image zoom Credit: Facebook "Es también conocido que [fue] mi exesposa, en representación de mi amada hija, quien denunció estos supuestos y monstruosos actos, y de los que seguramente son vistos por mí y por cualquier persona, padre o madre, familia y la opinión pública con estupor, indignación pues remueven las fibras íntimas de cualquier ser humano", se lee en el comunicado. "He llegado a la conclusión como expresa la sabiduría popular y dice bien, el que calla otorga, pero ahora poniendo en perspectiva la situación actual llego a la conclusión y el momento de no callar y mucho menos aceptar en silencio y sin luchar para que mi verdad sea también conocida y hecha pública", agrega el texto. En medio de este escándalo, los integrantes de la banda Caballeros Cantan en la que Crespo comparte escenario con Manuel Landeta, Chao, Agustín Arana y Lisardo Guarinos, dijeron que confían en que las autoridades encuentren la verdad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre hemos sido y seremos respetuosos de los derechos e integridad de la mujer. Serán las autoridades, en quienes confiamos, que con base a un debido proceso de investigación, determinen su situación. Al ser un suceso totalmente ajeno a nuestro proyecto artístico, no tenemos más que expresar nuestro respeto, cariño y admiración por todas y cada una de las mujeres", manifestaron en un comunicado. La Fiscalía de la Ciudad de México dijo que el actor de producciones como El dragón, Control Z y Súbete a mi moto está acusado de inducir por varios años a su hija menor de edad a realizar actos sexuales y presenciar contenido pornográfico. Su expareja presentó la denuncia el pasado diciembre y el actor fue arrestado el 15 de febrero.

