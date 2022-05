La hija del actor Ricardo Crespo revela cómo se siente tras la condena de su padre por abuso sexual Valentina Crespo se siente aliviada por la condena a 19 años impuesta a su padre en un tribunal de Ciudad de México tras ser encontrado culpable de abusar sexualmente de ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ricardo Crespo Credit: IG Ricardo Crespo Si bien no son tiempos nada fáciles para Valentina Crespo, la vida y la justicia parecen ir poniendo todo en su lugar tras darse a conocer que su padre, el actor Ricardo Crespo, fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de ella desde los cinco a los 14 años. El abogado de la exesposa de Crespo, Sergio Ramírez, confirmó en el programa Ventaneando que la adolescente se sentía aliviada luego de participar en la audiencia celebrada en un tribunal de Ciudad de México el pasado 3 de mayo, en la que se reveló la pena que cumplirá su padre. "Yo siento que sintió un alivio de saber que por fin la están creyendo", dijo el abogado. Ricardo Crespo Credit: mezcalent.com También insistió en que la jovencita se siente bien de saber "que su verdad está siendo escuchada", y "que está siendo considerada como tal". "Ella lo tomó con mucha mesura después del acompañamiento que tuvo por parte de los psicólogos", indicó en una intervención en el programa Venga la alegría. También aseguró que hasta el momento no recibido alguna notificación de apelación a la sentencia por parte de Crespo. "Estaremos en espera de ello para hacer lo conducente a lo que nosotros respecta", dijo. Crespo fue denunciado en 2020 por su exesposa por haber abusado de la hija de ambos. En febrero del 2021, el ex Garibaldi fue detenido por Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y llevado a prisión. Ricardo Crespo Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Valentina rompió el silencio en una ocasión acerca de lo ocurrido. "Viví abuso sexual desde que tenía cinco años de parte de mi papá, esto fue de los cinco hasta los 14 años. Octubre del año pasado decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Pasó menos de un mes y decidí denunciar", dijo hace un año en su cuenta de Instagram. "Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa", indicó.

