Lo que tienes que saber de Ricardo Crespo, el actor sentenciado a 19 años de prisión por violación a su hija Ricardo Crespo deberá pasar casi dos décadas en la cárcel, tras comprobarse su culpabilidad en el delito de abuso sexual a su hija Valentina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diciembre de 2020, Ricardo Crespo fue denunciado por su esposa, bajo el presunto delito de abuso sexual a su hija Valentina, quien en aquel momento tenía 14 años. De acuerdo con la acusación, la víctima había sufrido abuso sexual por parte de su padre desde la infancia y en diversas ocasiones hasta el momento de la acusación formal. Así, en febrero del 2021, el exGaribaldi fue detenido por Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y llevado a prisión. Ahora, tras comprobarse su culpabilidad, el también actor fue sentenciado a 19 años de cárcel. Fueron los representantes legales de la joven los encargados de dar a conocer el veredicto. "El día 3 de mayo del presente, un juez de enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó sentenciar a Ricardo "N" a 19 años de prisión por haberlo encontrado culpable del delito de abuso sexual agravado, cometido de manera continuada en contra de su hija", mencionaron los abogados Olivia Rubio y Sergio Arturo Ramírez en un comunicado. Meses después de iniciado el proceso legal en contra del modelo, su hija decidió dar su testimonio público. "Viví abuso sexual desde que tenía cinco años de parte de mi papá, esto fue de los cinco hasta los 14 años. Octubre del año pasado, decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Pasó menos de un mes y decidí denunciar", confesó Valentina en un video que dio a conocer, hace un año, en su cuenta de Instagram. Ricardo Crespo Credit: SUN/Newscom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa", continuó. "Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola". Ricardo Crespo estará recluido en una cárcel mexicana; se desconoce si en algún momento tendrá la posibilidad de reducir su condena.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lo que tienes que saber de Ricardo Crespo, el actor sentenciado a 19 años de prisión por violación a su hija

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.