¡Malas noticias para los fans de Ricardo Arjona! Suspenden los conciertos en Europa por enfermedad Ricardo Arjona dio positivo a la covid-19, por lo que por el momento quedan suspendidos los conciertos de Murcia y Alicante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fans de Ricardo Arjona tendrán que esperar para escuchar los populares temas del cantautor guatemalteco. Ahora que muchas personas en España estaban alistándose para deleitarse con su música, el intérprete de "Historia del taxi" ha anunciado que está enfermo. Se trata de la covid-19. Según explicó Arjona a sus seguidores en redes sociales, desde el concierto que tuvo en Londres comenzó a sentir fricción en las cuerdas vocales y aunque se hizo pruebas, todas dieron negativas. Durante el concierto de este jueves en Valencia, España, tampoco se sintió bien e igualmente los resultados de los test de coronavirus fueron negativos. No obstante, hoy el cantante tuvo la confirmación de que estaba positivo a la covid-19, por lo que por el momento quedan suspendidos los conciertos de Murcia y Alicante. "Lamentando inmensamente lo que está pasando. R.A. Salió positivo de COVID. No podremos hacer los conciertos de Murcia y Alicante por restricciones de protocolo. Esperamos estar listos lo antes posible para continuar con la gira Europea. Agradecemos su comprensión", comunicó su equipo. El propio Arjona dijo que aunque se siente bien se mantendrá en aislamiento el tiempo que indiquen las restricciones y normativas del país. "Esperemos que no sea por mucho tiempo", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante se encuentra en medio de la gira Blanco y negro por Europa, que inició tras haber lanzado su doble álbum del mismo nombre en diciembre pasado en las plataformas digitales.

